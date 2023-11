Los precios del oro subirán en 2024 respecto a la media de este año por apuestas a que los bancos centrales mundiales empezarán a relajar su política monetaria y después de que el conflicto de Oriente Medio impulsara al lingote como refugio por encima de los US$ 2,000, según un sondeo de Reuters.

La encuesta realizada en octubre a 30 analistas y operadores arrojó una previsión media para el oro de US$ 1,986.5 la onza troy para el 2024, por encima de los US$ 1,925 previstos para este año.

Los encuestados rebajaron levemente las previsiones desde julio, cuando un sondeo similar pronosticó que el oro alcanzaría una media de US$ 1,988 la onza en el 2024 y de US$ 1,944.5 en 2023.

“El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio seguirá apuntalando el oro a corto plazo, aunque no prevemos un desafío sostenido por encima de los US$ 2,000 la onza hasta que los bancos centrales occidentales, en particular la Reserva Federal, adopten una postura más expansiva”, dijo James Moore, analista de Fastmarkets.

Aunque la mayoría de los economistas siguen opinando que la Fed recortará sus tasas de interés a mediados del 2024, la última encuesta indicó que sólo el 55% respalda esa hipótesis, frente a más del 70% el mes pasado.

El oro, utilizado para preservar el patrimonio en tiempos de incertidumbre económica y política, subió más de un 7% en octubre, ya que la guerra entre Israel y Hamás impulsó las apuestas de seguridad. El metal superó el nivel psicológico clave de US$ 2,000 por primera vez desde mayo.

Carsten Menke, de Julius Baer (SIX:BAER), afirmó que “un retorno hacia máximos históricos sólo sería posible en caso de una grave desaceleración de la economía estadounidense, que desembocara en una recesión más duradera y generalizada”.

Para la plata, la encuesta pronosticó precios medios de US$ 24.85 por onza en el 2024 y de US$ 23.20 en el 2023, algo por debajo del sondeo anterior. La plata, que se desplomó más de un 2% en el tercer trimestre, siguió la estela del oro como activo de refugio con un alza superior al 3% en octubre.