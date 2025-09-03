En un mercado cada vez más competitivo, donde los estantes se llenan de opciones similares, el envase dejó de ser un simple contenedor para convertirse en un factor decisivo de compra. De acuerdo con Gitnux, el 52% de los consumidores reconoce que el diseño influye en su elección de productos, mientras que el 70% estaría más dispuesto a adquirir un artículo si este incluye un mensaje personalizado.

Estos hallazgos son clave si se considera que cerca del 60% de las decisiones de compra se toman directamente en el punto de venta , donde los colores, formas y materiales del empaque definen la visibilidad y el atractivo de un producto.

“Un envase que logra destacar en los estantes no solo atrae miradas, sino que también transmite en segundos la promesa y el valor de la marca. Esa primera impresión puede marcar la diferencia entre ser elegido u olvidado”, sostiene Eduardo Pérez, gerente de Marketing de Tetra Pak.

La primera impresión de un producto puede ser la diferencia entre ser elegido u olvidado. Foto: Cortesía.

La innovación en diseño avanza al ritmo de consumidores más exigentes, que buscan experiencias personalizadas, interactivas, seguras y sostenibles. En esa línea, Pérez identifica cinco tendencias clave que están transformando la manera en que las marcas conectan con su público :

Personalización: diseños, mensajes y colores adaptados a diferentes públicos, desde presentaciones individuales hasta formatos familiares, lo que fortalece la conexión emocional y el valor percibido.

diseños, mensajes y colores adaptados a diferentes públicos, desde presentaciones individuales hasta formatos familiares, lo que fortalece la conexión emocional y el valor percibido. Seguridad: envases asépticos que prolongan la vida útil de los alimentos y garantizan su integridad, sin necesidad de conservantes.

envases asépticos que prolongan la vida útil de los alimentos y garantizan su integridad, sin necesidad de conservantes. Interactividad digital: incorporación de códigos QR, realidad aumentada y sistemas de trazabilidad que amplían la experiencia más allá del punto de venta y fortalecen la confianza en la marca.

incorporación de códigos QR, realidad aumentada y sistemas de trazabilidad que amplían la experiencia más allá del punto de venta y fortalecen la confianza en la marca. Texturas y 3D: relieves que estimulan el sentido del tacto, elevan la recordación del producto y refuerzan la percepción de exclusividad.

relieves que estimulan el sentido del tacto, elevan la recordación del producto y refuerzan la percepción de exclusividad. Sostenibilidad: uso de materiales renovables y reciclables, en línea con la creciente demanda de los consumidores por opciones que reduzcan el impacto ambiental y promuevan la economía circular.