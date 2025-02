La próxima entrada en vigor de aranceles a México y Canadá por parte de EE.UU. acrecienta la incertidumbre, ¿esto hará que el dólar revierta su caída?

Según analistas del mercado financiero, la moneda estadounidense mantendría la tendencia bajista próximo mes.

En teoría, la imposición de aranceles empuja al alza la inflación, lo que conduciría a mayores tasas de interés en EE.UU.. En consecuencia, se producirían presiones alcistas sobre el billete verde.

LEA TAMBIÉN: Uno de cada tres peruanos no tiene productos de ahorro por falta de dinero

Sin embargo, lo que se ha verificado hasta ahora de las amenazas de Trump, en lo que atañe a política comercial, es menos grave de lo previsto inicialmente, afirmó Javier Gamboa, gerente de inversiones en Rimac Seguros y Reaseguros

La divisa descendió en febrero de S/ 3.728 a S/ 3.675.

Ayer Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social que los aranceles a México y Canadá serían efectivos el 4 de marzo. Sin embargo, el día anterior el mandatario pareció indicar que esta medida se postergaría hasta abril.

“Las amenazas de Trump parecen ser más una palanca de negociación. Hoy (el presidente) parece estar en un escenario moderado, por lo que no habría nada que eleve el dólar por encima de S/ 3.7”, indicó Gamboa, quien más bien anticipa en el corto plazo “un dólar más pegado a S/ 3.6”.

“Aún lo veo (el dólar) a la baja, aunque no será línea recta. Con estas noticias que generan volatilidad, como las declaraciones de Trump, las tarifas, etc, podremos ver algún rebote al S/ 3.68 o S/ 3.69, pero luego debería volver a caer. El flujo grande de oferta aún no se ha dado. Y seguimos viendo a la calle (mercado) larga en dólares, lo cual genera una presión adicional”, comentó un ejecutivo del sistema financiero.

Pago de impuestos

Otro factor a tener en cuenta es el pago de impuestos en marzo que obliga a las empresas a vender dólares y comprar soles para cumplir con sus obligaciones tributarias.

“La tendencia (del dólar) para marzo va a tener un sesgo bajista sin lugar a dudas por la regularización de impuestos. Luego, vamos a tener consideraciones idiosincráticas, por ejemplo por el ruido político que comenzará en el segundo semestre”, acotó Gamboa.

El analista destacó que principalmente las compañías mineras venderán moneda extranjera. “El 2024 ha sido histórico en la balanza comercial peruana, llegó a US$ 24,000 millones (a diciembre), siendo en los últimos 10 años ese dato más cercano a los US$ 9,000 millones. Entonces, la cantidad de dólares que ha entrado y que va a tener que ser pagado por las empresas es significativa. Y el mercado lo está comenzando a anticipar”, enfatizó Gamboa.

BTG Pactual adelantó previamente a Gestión que el dólar se mantendría en el corto plazo en un rango de entre S/ 3.6 y S/ 3.7, por el menor riesgo percibido de las políticas comerciales en EE..UU., así como por la regularización del IR en marzo.

Hacia adelante, se debería recuperar una tendencia a niveles de S/ 3.7, y “por ahí deberíamos convivir durante el año”, salvo que aumente el riesgo político a nivel local o Donald Trump endurezca su guerra comercial, sostuvo Gamboa.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

