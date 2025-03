El horario propuesto por nuam –como se denomina al holding bursátil regional– para la plaza limeña es entre las 8am y las 3pm, el cual debería cumplirse todo el año, y aplicaría tanto a valores locales como extranjeros.

Actualmente, la BVL tiene dos horarios de negociación en el año. El primero es entre marzo y noviembre, periodo en el que las operaciones cierran a las 3 pm.

Sin embargo, desde noviembre hasta marzo el cierre se pospone una hora más, hasta las 4 pm. De esa forma, Lima se alinea con Nueva York, donde los relojes se ajustan con la entrada del invierno en el hemisferio norte.

Contrapropuesta

El horario vigente permite que se negocien, por ejemplo, acciones extranjeras en la BVL y Wall Street; al cambiarlo muchos inversionistas locales ya no tendrían esa ventana en simultaneidad y perderían competitividad, señaló Emiliano Cáceres, gerente general de la Asociación de Sociedades de Agentes de Bolsa (ASAB).

Con ello, habría meses (de noviembre a marzo) en que, según ASAB, la bolsa limeña no operaría por una hora y Nueva York sí seguiría activa.

“Además, las órdenes de compra (o venta) se presentan principalmente al inicio o al final de la rueda bursátil, que es donde hay más volumen porque se va cerrando el precio”, manifestó.

En este escenario, el gremio de casas de bolsa ha planteado que el horario de negociación permanezca como es ahora, por lo menos, para los valores extranjeros, que es donde se generaría la afectación.

El planteamiento de nuam deberá ser aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En tanto, Cáceres afirmó haber presentado sus observaciones a la BVL y a la SMV.

“La integración es excelente, es lo mejor que le podría pasar a las tres plazas. Sin embargo, tiene particularidades que deben ajustarse. Una de ellas creemos que es el horario”, anotó Pablo Leno, gerente general de Renta 4 SAB.

Tributario

Daniel Romero, gerente general de Diviso Bolsa, explicó que los inversionistas locales buscan negociar sus valores extranjeros en la BVL, y no directamente en el exterior, para aprovechar la ventaja tributaria.

El impuesto a la renta (IR) sobre las ganancias de capital en la BVL es de 6.25%. Sin embargo, si el inversionista realiza sus operaciones en una bolsa extranjera se le cobra un IR de 30% sobre los beneficios.

Romero rechazó los cambios en el horario de negociación y sostuvo que se realizan, sobre todo, para que no se amplíe mucho la jornada laboral en Chile, donde la diferencia horaria con Perú y Colombia (que están en el mismo huso horario) es de dos horas. Es decir, cuando en Lima son, por ejemplo, las 2pm, en Santiago son las 4pm.

Pablo Leno de Renta 4 SAB coincidió con Cáceres y Romero. “Si la BVL está cerrada y un inversionista busca vender acciones extranjeras, lo tendría que hacer en otro mercado, pagando un mayor impuesto”, indicó.

La otra opción en ese escenario, agregó, es que el inversionista espere al día siguiente, pero corre el riesgo de que el activo que quiere vender tenga un menor precio.

Integración

Casas de bolsa aclaran que no están en contra de la integración bursátil, pero solicitan que cambios de horario no afecten la negociación de los instrumentos del exterior. Al 2024, estos valores transaron US$ 750 millones, 13% de la renta variable.

