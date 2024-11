El jueves, el mayor activo digital subió hasta un 3.6% a un récord de US$ 97,892 antes de caer por debajo de los US$ 97,000 a las 8:40 de la mañana en Londres. El mercado de criptomonedas en su conjunto ha ganado aproximadamente US$ 900,000 millones desde la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre.

El equipo de transición de Trump ha comenzado a debatir si crear un puesto en la Casa Blanca dedicado a la política de activos digitales. La industria está abogando para que el puesto —que sería el primero de este tipo en Estados Unidos— tenga línea directa con el presidente electo, que ahora es uno de los mayores promotores de las criptomonedas.

Las conversaciones son el impulso estadounidense más reciente al optimismo del mercado de activos digitales, junto con los planes del MicroStrategy Inc. de acelerar las compras de bitcoines y el debut de las opciones sobre los fondos negociados en bolsa de bitcóin del país.

Bitcoin se acerca al nivel histórico de los US$ 100,000

Los especuladores se centran cada vez más en cuándo, y no en si, el bitcóin dará el salto a los US$ 100,000. Los defensores de su supuesto papel como depósito de valor moderno consideran que la cifra de seis dígitos es una reprimenda simbólica de los escépticos que ven poca utilidad en las criptomonedas y denuncian sus vínculos con el blanqueo de dinero y la delincuencia.

“Los compradores están estrangulando a los vendedores”, afirmó el analista de mercado de IG Australia Pty, Tony Sycamore. “Aunque no estoy seguro de que todo vaya a ser fácil a medida que se acerca a la marca de los US$ 100,000, la demanda parece insaciable”.

MicroStrategy, el mayor tenedor corporativo de bitcóin que cotiza en bolsa, anunció el miércoles un aumento de casi el 50% en las ventas previstas de bonos preferentes convertibles, hasta US$ 2,600 millones, para financiar las compras del token. El fabricante de software tiene una reserva de aproximadamente US$ 31,000 millones del activo digital.