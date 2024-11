El activo digital ha subido más de un 30% tras la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre, y subía un 4.8% a US$ 92,595 a las 11:50am en Nueva York.

Trump ha prometido crear un marco normativo favorable a las criptomonedas, establecer una reserva estratégica de bitcóin y convertir a Estados Unidos en el centro mundial del sector. Trump, que en su día fue un escéptico de las criptomonedas, dio marcha atrás después de que las empresas de activos digitales gastaran grandes sumas durante la campaña electoral para promover sus intereses.

Su postura extendió el optimismo en el cripto, elevando el valor del mercado a un máximo histórico. Pero persisten dudas sobre si Trump y legisladores republicanos se centrarán primero en asuntos más importantes como la política hacia China y la economía de Estados Unidos, relegando la legislación sobre activos digitales a un segundo plano.

“Aunque no descartaríamos nuevas ganancias, el precio ya descuenta un montón de buenas noticias”, escribió en una nota Tony Sycamore , analista de IG Australia Pty.

Dogecoin

Una de las criptomonedas que mejor comportamiento ha tenido últimamente es Dogecoin, un token promovido por el multimillonario Elon Musk y popular entre los creadores de “memes”. La moneda, que tiene a un perro Shiba Inu como logo, también conocida como DOGE, subió un 80% más o menos en los últimos cinco días.

Antes de las elecciones, Musk sugirió que podría dirigir un Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyas iniciales son un aparente guiño a la criptodivisa. Trump anunció el martes la creación del departamento para recortar el gasto superfluo, y dijo que Musk sería su codirector. Dogecoin saltó brevemente tras la declaración antes de seguir a la baja al bitcóin.

Mayores rendimientos

Las tasas de los bonos del Tesoro y el dólar están subiendo, un indicio de que los inversores esperan presiones inflacionarias del plan de Trump de imponer aranceles comerciales y recortar impuestos. Las acciones han retrocedido en ese contexto, ya que mayores tasas son un potencial obstáculo para las inversiones de mayor riesgo, incluidas las criptomonedas.

Un apalancamiento “relativamente moderado” en el criptomercado “mitiga el riesgo de una corrección brusca”, según Noelle Acheson, autora del boletín Crypto Is Macro Now. “Un respiro en el mercado sería bienvenido, pero es probable que sea breve. Los vientos de cola siguen siendo fuertes”.

El bitcóin superó brevemente los US$ 90,000 en algunos centros de negociación el martes, como la plataforma de Coinbase Global Inc. Las apuestas alcistas en opciones indican que el token podría llegar a US$ 100,000, según datos de Deribit. Los flujos a fondos cotizados en bolsa en bitcóin en Estados Unidos superaron los US$ 1,000 millones a principios de semana.

