La irrupción de activos digitales en fondos de inversión, bonos y monedas virtuales han generado nuevos modelos de negocio.

Según un estudio desarrollado por la compañía de servicios financieros Renta4, un promedio de 35% de inversores manifiesta estar interesado en acceder a activos digitales como criptomonedas, para ser parte de sus portafolios de inversión.

Y los inversionistas jóvenes son los que muestran un mayor interés en invertir en activos digitales como criptomonedas, a pesar de su alta volatilidad.

El estudio se realizó con inversores de habla hispana de todo el mundo, aunque la mayoría de las respuestas provienen de España, indicó Miguel Jaureguízar, director de Desarrollo Digital y responsable de Renta 4 Digital Assets.

“No obstante, tenemos la impresión, por paralelismos con los activos tradicionales, que las cifras no diferirían en exceso si se realizara el estudio exclusivamente en Latam o en Perú. El espectro son inversionistas mayoritariamente online”, señaló.

“Estos activos digitales han capturado una gran atención de los inversores a lo largo de la última década, tanto en su faceta de dinero digital como en su faceta de activo, a pesar de su elevada volatilidad”, agregó.

Se remarca la alta volatilidad pues la valorización de las criptomonedas es muy sensible a declaraciones y medidas tomadas alrededor del mundo.

Si bien el valor de una criptomoneda puede subir 10% una semana, en la semana siguiente puede retroceder en la misma medida. Este año el bitcóin ha bajado su valorización en alrededor de 50% desde su pico alcanzado en abril.

Miguel Jaureguízar refiere que los tiempos de permanencia en estos activos son por lo general bastante elevados, aunque cada vez se percibe más actividad de trading y se elevan los volúmenes diarios.

“La rentabilidad para los usuarios fue de más de un 200% en 2020, e incluso en 2021 es de un +20%. Sin embargo, hay que destacar que los precios durante este año han caído cerca de un 50% desde máximos. Esto pone de manifiesto la enorme volatilidad que tienen las criptomonedas”, remarcó.

Los activos digitales

Jaureguízar precisa que no se puede hablar con total propiedad de inversión, en tanto la regulación no contemple explícitamente estos activos, “por lo que habitualmente nos referimos a usuarios o consumidores y no a inversores en un sentido legal del término”.

Actualmente, el foco se encuentra, de forma global y especialmente en la zona Latam, en las criptomonedas, denominadas “activos digitales 1.0”. Entre estas destacan especialmente el bitcoin y el ether, aunque otras monedas como binance coin y cardano van ganando terreno.

Asimismo, señala que se van conociendo más los NFTs (non-fungible tokens) o coleccionables, tokens que representan alguna utilidad o valor en el campo, por ejemplo, del arte o los deportes. “Ejemplo paradigmático es el de la NBA, que lanzó con éxito su plataforma Top Shot en el verano pasado”, anotó Jaureguízar.

¿Qué son las criptomonedas?

En términos muy sencillos, una criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital, según la definición de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

Significa que este dinero no tiene monedas ni billetes físicos y todo se maneja en línea. Tú puedes transferirle una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario, como un banco (que sí necesitarías con dinero “normal”).

“Las criptomonedas son un activo digital. Cumplen con la función de una moneda, pero no existen de manera física y se almacenan en billeteras o carteras digitales. Estas monedas emplean métodos criptográficos que les permiten asegurar sus transacciones y verificar la transferencia de activos, siendo una forma segura de digitalizar las operaciones”, señaló Carlos Bernos, country manager de Buda.

Una de las características más representativas de las criptomonedas es su descentralización. A diferencia de las monedas “tradicionales”, que suelen ser emitidas por bancos centrales, un criptoactivo se regula por sus mismos usuarios y se emite siguiendo un protocolo preestablecido.

“Algo no menos importante es el rol que cumplen los exchanges en una transacción con criptomonedas”, agregó Bernos. Un exchange, como Buda, es una plataforma que permite que puedas intercambiar estas criptomonedas por dólares, soles u otras monedas; o viceversa.

Perfil del usuario peruano

El mercado va en crecimiento. Entre enero y abril del 2021 el volumen transaccionado por los 30,000 usuarios peruanos de la plataforma Buda.com supera los US$ 40 millones (aproximadamente US$ 31 millones solo en bitcóin), frente a los US$ 29 millones alcanzados al cierre del año pasado.

Según datos de Buda.com, el usuario promedio de la plataforma en el Perú tiene 30 años. Al menos el 60% de los usuarios se concentra en Lima. El resto de regiones no supera el 10%.

Bernos explica que hay tres tipos de usuarios en el Perú:

1. El que cree en las criptomonedas como medio de pago: son pocos porque la adopción de criptomonedas se da de manera gradual en el país.

2. Quien ve a las criptomonedas como una inversión: considera a bitcóin como un activo de largo plazo para, en un futuro, concretar una venta.

3. Aquel que utiliza bitcóin como remesas: el valor de bitcóin radica en la transferencia de valor económico sin intermediarios. Uno puede comprar bitcóin en el exterior, enviarlos a su billetera digital, venderlos y retirar los fondos en soles.

