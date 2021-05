El mercado de compra y venta de criptomonedas crece en el Perú. En los primeros cuatro meses del 2021, el volumen transaccionado por los 30.000 usuarios peruanos de la plataforma Buda.com supera los US$ 40 millones (aproximadamente US$ 31 millones solo en bitcoin) frente a los US$ 29 millones alcanzados al cierre del año pasado. Se espera que para este primer semestre se excedan los US$ 50 millones.

Carlos Bernos, country manager de Buda.com, explica que el crecimiento se debe principalmente a dos factores. El primero es que la pandemia ha demostrado que los negocios digitales persisten. “Las criptomonedas no son la excepción”, asegura. El segundo motivo, continúa, responde a la entrada de inversionistas institucionales grandes al mercado de criptomonedas.

Por ejemplo, desde julio del año pasado los bancos en Estados Unidos ya pueden custodiar criptomonedas y en octubre del 2020 Paypal anunció que las aceptaría como parte de su plataforma de pago. “Eso acelera la adopción de las criptomonedas”, afirma el ejecutivo.

Sin embargo, el mercado peruano aún está por detrás del colombiano y chileno, donde Buda.com también opera, sumando un total de 230.000 usuarios entre los tres países. Esto se debe a que la educación y adopción de criptoactivos en esos países tiene más tiempo, y a que el desarrollo de fintech está más avanzado. “El volumen transado para este año en Chile es 16 veces más grande que en el Perú. Pero eso no significa que el mercado peruano no tenga el potencial para llegar al nivel de Chile”, apunta Bernos.

Desde el inicio de la operación de Buda.com en el Perú, en agosto del 2017, el volumen transado asciende a casi US$ 82.5 millones. En Colombia, el volumen transado histórico es de aproximamdamente US$ 117 millones y en Chile está cerca a los US$ 1.200 millones.

El perfil del usuario peruano de criptomonedas

Según datos de Buda.com, el usuario promedio de la plataforma en el Perú tiene 30 años. Al menos el 60% de los usuarios se concentra en Lima. El resto de regiones no supera el 10%.

Bernos explica que hay tres tipos de usuarios en el Perú:

1. El que cree en las criptomonedas como medio de pago: Son pocos porque la adopción de criptomonedas se da de manera gradual en el país.

2. Quien ve a las criptomonedas como una inversión: Considera a bitcoin como un activo de largo plazo para, en un futuro, concretar una venta.

3. Aquel que utiliza bitcoin como remesas: El valor de bitcoin radica en la transferencia de valor económico sin intermediarios. Uno puede comprar bitcoin en el exterior, enviarlos a su billetera digital, venderlos y retirar los fondos en soles.

La adopción de bitcoin en el Perú aumentó durante la primera vuelta electoral. Según cálculos de Buda.com, el volumen semanal transado de criptomonedas incrementó en 24.14% durante la semana de las elecciones, y en 24.36% durante la semana posterior. En el caso de bitcoin, el volumen semanal transado incrementó en 25.10% y 23.05% respectivamente.

“Eso se debe a que bitcoin no está asociado a una cara visible, a una empresa o a un gobierno. No es controlado por nadie; es descentralizado. Por eso hay usuarios que ante un escenario de incertidumbre invierten en bitcoin como mecanismo de refugio”, explica Bernos.

Evolución del bitcoin

El mercado de las criptomonedas es muy volátil. En las últimas semanas el precio del bitcoin ha bajado debido a declaraciones desfavorables sobre la moneda.

Bernos considera que el mercado se va a equilibrar en un nuevo rango que, calcula, podría estar entre los US$ 37.000 y US$ 40.000 por bitcoin.

“Lo importante es que los usuarios entiendan que la confianza en bitcoin se mantiene, pues su valor tecnológico no se ha visto comprometido”, asegura.