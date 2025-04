“Agradeceremos proporcionar con carácter de urgente información respecto al estado situacional del referido proyecto”, indicaba un oficio enviado por el Dirección General del Tesoro Público del MEF.

¿Qué pasó?

Este proyecto, a cargo del Instituto Nacional de Salud (INS), estaba enmarcado dentro de una estrategia para fortalecer los servicios de vigilancia en salud pública mediante infraestructura, equipos y centros especializados.

Para esto, se contaba con un financiamiento de más de S/ 300 millones por parte del Banco Mundial. Sin embargo, el titular del Minsa, César Vásquez, decidió rechazar un préstamo ante una serie de desacuerdos. Según dijo a Canal N, se detectaron “ineficiencia” e “indicios de corrupción” de los funcionarios designados para dicho proyecto .

El ministro indicó que, tras suscribirse el acuerdo en junio de 2020, apenas se avanzó por debajo del 8% a diciembre del 2024.

“Llegué y le puse el pare al Banco Mundial. Entonces, decidimos cortar el préstamo y asumirlo como Gobierno”, dijo Vásquez en otro momento.

Por ahora, el ministro afirmó que la decisión de asumir el financiamiento con recursos públicos fue respaldada por la presidenta Dina Boluarte.

“Lo que pasa es que los bancos nos dan la plata, nos cobran intereses y encima nos quieren poner los funcionarios. No vamos a permitir que encima que nos cobran intereses, nos pongan funcionarios que no son eficientes, que no resuelven y por eso decidimos nosotros poner nuestros funcionarios, cortar ese convenio y asumirlo”, añadió el ministro.

Cuestionada designación

Un reciente reporte de Cuarto Poder advertía que esta cancelación del financiamiento estaría ligada al desacuerdo del organismo internacional respecto a la designación de Consuelo Perales Mesta, coordinadora del INS, unidad ejecutora del proyecto.

Perales, una docente con presuntos vínculos a Alianza para el Progreso —el partido del ministro Vásquez—, fue impuesta en el cargo a pesar de que no contaría con el respaldo del Banco Mundial, que había recomendado a otro candidato y expresado su preocupación por los estándares de idoneidad.

Perales enfrenta investigaciones fiscales por presunta malversación de fondos durante su gestión en el Hospital Regional de Lambayeque , lo que generó serias objeciones desde la comunidad técnica y de cooperación internacional. A pesar de ello, el Ministerio insistió en mantenerla.

“Rechazamos los cuestionamientos a la actual coordinadora designada para el cierre del proyecto. Ella no tiene vínculo ni afiliación con ningún partido político”, aseguró el comunicado del Minsa.

Cabe mencionar que, el Banco Mundial había desembolsado cerca de S/ 24 millones, pero a la fecha no se ha ejecutado ninguna obra. Ante los retrasos, el organismo había accedido a extender los plazos hasta 2026, con la condición de restructurar el equipo ejecutor mediante un concurso público.

Por ahora, el proyecto con el Banco Mundial está en proceso de cierre y se esperaría que se extienda por uno o dos meses más. Para el financiamiento público, el Minsa indicó que se vienen evaluando mecanismos como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) con presupuesto del Tesoro Público, mediante Gobierno a Gobierno, o con una modalidad nueva de ejecución acelerada.

¿Qué dijo el MEF?

Antes de desatarse la polémica, en una comunicación de oficio el pasado 9 de abril, la Dirección General del Tesoro Público del MEF solicitó al INS -organismo adscrito al Minsa- explicaciones detalladas sobre las actividades y procesos de contratación en curso. Esto incluye cronogramas y líneas de acción vinculadas a dichos procesos.

A través del Oficio N.º 233-2025-EF/52.04 firmado por directora del Tesoro Público, Guadalupe Pizarro Matos, se indica que se tomó conocimiento de la decisión del Minsa de proseguir con su propia estrategia de implementación tras la comunicación del organismo internacional.

En ese sentido, la solicitud responde a lo tratado en una reunión virtual sostenida el pasado 7 de abril entre el MEF y el equipo técnico del INS junto con la coordinadora Consuelo Perales Mesta.

Asimismo, se pide informar sobre los compromisos asumidos por el INS en el marco de las reuniones de revisión de cartera de proyectos realizadas en octubre de 2024 con el fin de conocer el cumplimiento de estos acuerdos.

“ Dicha información permitirá a este Ministerio conocer el estado de situación técnico y financiero del proyecto, para de ser el caso, iniciar las gestiones para la cancelación del préstamo ”, concluye el oficio.

Por el momento, la cancelación anticipada del financiamiento internacional pone en duda los avances en el proyecto y las acciones que se tomarán para garantizar su continuidad.