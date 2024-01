Movidas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según conoció Gestión, el ministro del sector, Alex Contreras, habría redactado su carta de renuncia, pero esta no habría sido presentada . De hecho, se supo que tendrá una reunión con la presidenta Dina Boluarte en medio de fuertes rumores de cambios ministeriales.

Cabe recordar que ha pasado un año y un mes desde que Alex Contreras fue nombrado como titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Entonces, ¿qué significó la reunión de ayer de Boluarte con dos exministros de Economía? Como se informó en este diario, Luis Carranza y José Arista se reunieron con la presidenta. En dicha reunión los habría acompañado también el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Trascendió que en la reunión de ayer se le habría planteado a Carranza asumir el cargo en el MEF, pero desistió. Aunque, propuso la llegada de Arista. Aún así, no se concretó un cambio oficial para el puesto de ministro de Economía y Finanzas.

Pero, esto no es lo único que suena en el ministerio. Gestión supo que en los últimos días se le habría pedido la renuncia al viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez Cuentas . Esto pese a que el año pasado el presupuesto público para actividades y proyectos se incrementó en S/ 34,905.1 millones, pasando a ser S/ 249,695.4 millones. Además, el presupuesto institucional de apertura (PIA) de este año asciende a S/ 240,806.2 millones, por encima del 2023 (S/ 214,790.3 millones).

Economía peruana

En el último año, la gestión de Contreras se vio envuelta en medio una economía que no dejó de caer. Un retroceso contínuo de la inversión privada, por efectos de una crisis política e incertidumbre que no necesariamente es reciente, así como expectativas empresariales que no lograron recuperarse del todo; además, sequías a fines del 2022 y el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño durante el inicio del 2023, entre otros factores negativos, golpearon el producto bruto interno (PBI) del Perú. Diferentes analistas proyectan que la economía peruana se habría contraído 0.5% el año pasado.

Aunque Contreras demoró en reconocer que Perú había entrado en recesión (pese a que ya se venían tres trimestres continuos “en rojo”), posteriormente señaló que sin las medidas tomadas -como los programas Con Punche Perú- la caída de la economía peruana hubiera sido mayor.

A esto se suma otros aspectos como que el titular del MEF tuvo que referirse a la solicitud de soporte financiero por US$ 3,200 millones de Petroperú. “Sobre el déficit fiscal, estamos al borde de lo que nos permite la ley. En ese sentido, no hay espacio para financiar temas adicionales que no estén relacionados a la reactivación o a la emergencia. Nos ratificamos en que no hay espacio para capitalizar Petroperú, tal como lo ha señalado el premier (Alberto Otárola)”, señaló Contreras en septiembre último.

Además, el Perú se alista para enfrentar un fenómeno de El Niño durante el verano, lo que vuelve a traer sombras sobre la economía peruana y podría ser un factor que aleje temporalmente al PBI de la recuperación tan anunciada por Contreras, pues -según su magnitud- podría tener impactos sobre la infraestructura del país.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

