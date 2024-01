La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo hoy en la tarde reuniones con dos exministros de Economía, según indica el portal de transparencia de la Presidencia.

Se trata del exministro de Economía, Luis Carranza, quien permaneció cerca de tres horas, pues ingresó a la casa de Pizarro a las 16:58: p.m. y se retiró a las 19.58 p.m.

Pero no estuvieron solos, pues en el registró también aparece el exministro José Arista Berleyón, quien también ingresó a las 16:59 p.m. y se retiró a las 19:58 pm.

Arista fue desde el 12 de noviembre de 2020 hasta el 17 de noviembre del mismo año ministro de Economía y Finanzas durante el Gobierno de Manuel Merino. Anteriormente, fue Ministro de Agricultura y Riego del Perú desde el 9 de enero hasta el 2 de abril de 2018 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

En el caso de Carranza fue ministro de Economía y Finanzas entre el 28 de julio de 2006 y el 14 de julio de 2008. Luego retomó a la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 21 de diciembre de 2009, durante el segundo gobierno de Alan García.

Las visitas de ambos economistas se da en el marco de rumores de posibles cambios en el Gabinete Alberto Otárola.

Cabe recordar que cuando José Arista asumió la cartera de Agricultura señaló que gobiernos regionales utilizarían los recursos de regalías mineras para comprar la sobreproducción de papas, medida que adoptó para apalcar las protestas de los productores de papa.

“Es una medida de emergencia, coyuntural, totalmente de corto plazo, que no debería repetirse, si es que hacemos bien nuestra tarea todos”, agregó en aquella oportunidad, tras indicar que la papa se repartiría entre programas sociales y comedores populares, pero no de golpe a fin de que no vuelva a subir rápido el precio.