¿Qué opinión tiene el titular del MEF sobre Rutas de Lima?

Yo era vecino de Puente Piedra, pagaba mi peaje por 2 kilómetros. Me decían que use la alternativa, pero dónde quedaba, no había. Complicado eso. Nunca debió autorizarse en esa zona un peaje. La población de Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra, no es gente opulente. Cobrarles a ellos por pasar, por la ida, la vuelta, no es razonable.

Rutas de Lima, peaje en Puente Piedra. Foto: TVPerú

Ante el cuestionamiento que se realiza al contrato, que está ahora en procesos de arbitraje, Arista sostiene,

“La forma en que se ha negociado, en que se ha construido, no fue tan clara. Incluso, hay personas procesadas. Es cierto que cada vez que un país reniega de una concesión, siempre algo se afecta la imagen. Pero lo que tenemos que aclarar bien son las condiciones en las cuales se han dado esos peajes. Deberíamos aclarar ese tema para evitar un daño colateral”, subrayó.

Entrevista a José Arista, ministro de Economía y Finanzas, los otros temas

