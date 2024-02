Como se recuerda, hace unas semanas el Gobierno cambió la composición de los representantes en la Junta General de Accionistas de Petroperú, dándole al ministro de Economía y viceministros del MEF (de Economía y de Hacienda) el 60% de la representanción; en tanto, el 40% restante en manos del ministro de Energía y Minas.

¿Cuándo será la convocatoria de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú?

La reunión iba a ser el día de mi juramentación, no se pudo hacer. Debe realizarse cualquier día de la próxima semana. Me adelanto a la pregunta, ¿qué se pretende con Petroperú? La verdad es que decir que vamos a privatizar Petroperú o cerrarlo, es una locura. Lo que sí queremos como primer objetivo es evitar más pérdidas. Lo segundo es evitar que esta situación caótica en la que se ha caído se repita. Con esas dos cosas claras, tenemos que dar un paso atrás, ver qué cambios hay que hacer.

¿Cuál es el plan en Petroperú?

Lo que hay que hacer, también lo dicen los expertos, es cambiar la gobernanza. Parte de eso ya se hizo con el cambio del peso que ahora tiene el MEF (en la JGA), pero falta los directores, la gerencia, la gobernanza en sí, los protocolos. Luego se buscará un financiamiento, este debería tener toda la seguridad que va a atacar los verdaderos problemas, tal vez a través de un fideicomiso.

¿Debe cambiar el directorio de Petroperú?

De los seis miembros del directorio, uno lo pone el sindicato, tres lo pone Petroperú o el Ministerio de Energía y Minas, que generalmente es gente de Petroperú. Quedan dos para el MEF. Si sumas, “te ganan por goleada”. Si no cambias los miembros del directorio, y le das plata (a la empresa), no estamos cumpliendo el segundo objetivo que decía, sobre quién nos garantiza que esta situación caótica no se va a repetir.

Si queremos que sea viable en el tiempo, tendría que cambiar cómo se organiza el directorio, la selección, y las gerencias.

Los miembros del directorio. No sé si las gerencias, pero por lo menos las personas que lideran deben cambiar. Cambiar la gobernanza en general. (...) Necesitamos más transparencia para dar un diagnóstico más exacto.

Sería una mala señal mantener al presidente de Petroperú, Pedro Chira, si quieren hacer ese cambio, si exigen mayor transparencia como parte de la JGA.

Es parte de todos los cambios que hay que hacer con la nueva gobernanza que queremos poner.

¿La presidencia del directorio podría decidir el MEF?

Sí.

Petroperú pedía un rescate, mayor capitalización y mayores garantías. ¿Está a favor sobre darle capital o garantías?

Debo revisar más a fondo el tema, pero mi percepción antes de ser ministro era que hay que darle unas garantías para que consigan deuda y salten el bache. Pero, revisaré los datos. No sé si eso es suficiente. El objetivo que deberíamos plantearnos es, en primer lugar, reducir las pérdidas y, en segundo lugar, evitar caer en este hoyo que se quiere tragar los impuestos de la gente.

