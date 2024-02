¿Cuáles serían sus prioridades en 2024 y hacia el fin del Gobierno?

Tengo un objetivo de largo plazo. Ese es crear clase media en el Perú. País que no crea clase media, no es sostenible . Para ello, tienes que asegurar un crecimiento sostenido, necesitas que el PBI potencial mantenga un ritmo entre 4%, 5% o 6%. En la mañana (de ayer) hablé con Julio Velarde (presidente del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP), y decíamos que desde 2014 - 2015, el PBI potencial ha tenido una tendencia hacia abajo. Eso nos obliga a repensar varios temas.

¿Cuáles son esos temas?

El primer objetivo para el corto plazo es preservar la estabilidad económica. Sin ella no llegas a ningún sitio. El BCRP nos asegura una inflación dentro del rango meta (entre 1% y 3%), nosotros tenemos que trabajar para aumentar el crecimiento y acercarnos al 4% o 5%, que es más sostenible para el Perú y que ayuda a reducir pobreza. Algunos quieren reducir pobreza con programas sociales. Eso ayuda a grupos muy vulnerables, pero no a gente que está en el mercado laboral.

¿Es realista un crecimiento entre 4% y 5% hacia el 2026? El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, estimó que la pobreza saltó a 30.5% en 2023.

Lo que decía es que a largo plazo hay que garantizar ese crecimiento de entre 4% y 5% para que de forma sostenida se cree más clase media. Coincido con Luis Miguel Castilla, estamos cerca de 30% en los niveles de pobreza. Lo que hay que hacer es garantizar la estabilidad económica, fiscal, de precios, cambiaria. Necesitamos un país predecible, institucionalizado.

Lo otro es dar confianza. Sin confianza no hay inversiones . Sin inversiones no vas a crecer nada. A eso se va a orientar mi gestión: dar confianza al país, a los principales actores económicos, de que queremos hacer las cosas bien, sin ningún tipo de sobresaltos.

¿Qué acciones concretas se puede dar para recuperar esa confianza de la que habla?

El 80% de la inversión es privada, y se mueve en base a expectativas, a confianza, a lo que dicen las calificadoras, a lo que ellos piensan sobre el país a 5, 10, 15 años. Por ello, lo principal es vender confianza, estabilidad, institucionalidad. Facilitar la vida a los inversionistas y destrabar mucho de los proyectos.

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue claro respecto a Tía María. Él dice que es una necesidad, un proyecto que debería salir. ¿Es viable?

Esos proyectos mineros muy importantes para el país tienen que ponerse en marcha. No solo hablo de Tía María. También hay proyectos público – privados, ahí está Majes Siguas, Chavimochic.

Sobre Majes, por ejemplo, (ayer) se han enviado las cartas a Arequipa a fin de cambiar la unidad ejecutora hacia el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego . Sobre el segundo proyecto, (hoy) es la inauguración del inicio de obras. Hay que dar mensajes que estamos trabajando, no es que vemos el problema y nos ponemos de costado. Hay que enfrentarlo, tomar decisiones y comenzar a actuar.

En la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se ha creado una comisión para eliminar barreras burocráticas, trabas. ¿Cómo se va a alinear el trabajo que hace los ministerios con esta comisión?

Hay varias iniciativas desde diferentes entidades que quieren atacar este problema. El lado positivo es que muchas autoridades se están dando cuenta que estamos sobreregulados. Pero, el lado negativo, es que estamos un poco desordenados tratando de “agarrar al elefante” de varios frentes. Yo me quedo con la parte positiva, y sobre lo que nos compete a nosotros, tenemos un área que va de la mano, facilita, coordina con los diferentes ministerios en tratar de avanzar, aminorar la pesadilla que nos da la permisología.

Impulso y Reactiva

Impulso MyPerú no ha tenido éxito del todo. Lo que dicen las financieras es que la demanda está débil, no les piden; lo que dicen las mypes es que no les quieren prestar. ¿Qué pasa?

Conversaba con Julio Velarde, y él me decía que las financieras o bancos están refinanciando deudas a tasas altas. Pero, se da de todo. De los S/ 15 mil millones, se ha vendido S/ 7 mil millones, de eso se ha colocado entre S/ 2 mil millones y S/ 3 mil millones. Vamos revisando y con estos S/ 8 mil millones vamos a ir corrigiendo.

¿Volver al modelo de Reactiva Perú?

No, porque no podría entrar el BCRP. En Reactiva entró el BCRP porque fue algo atípico, pero no debe hacerlo . Al menos que estemos en situación caótica. Hoy no es momento para pedir al BCRP para que intervenga en este caso.

Reformas de pensiones

¿Cómo evalúa el proyecto de ley de reforma de pensiones que se envió desde el MEF al Congreso de la República?

Aún no he revisado la ley, pero la próxima semana veremos eso.

¿Qué piensa de los retiros de los fondos de las AFP que plantea el Parlamento?

No sé si queda fondos para más retiros si quiera, se ha retirado tanto que no sé si quedan saldos . Hemos perdido esa solidez que teníamos antes en las AFP. El covid-19 nos golpeó, de alguna manera había que defendernos. Pero, hay que parar la mano, estamos llegando a una etapa de crecimiento, creo que nuestro PBI actual es muy por encima del postcovid.

Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Sobre la posibilidad de liberar de manera permanente los fondos de la CTS, el ministro Arista señaló que “sería algo negativo”. “La CTS es una compensación que cuando sales del trabajo, te permite vivir unos meses, hasta reubicarte. No cambiemos el objetivo de cada uno de los fondos”, subrayó.

Entrevista a José Arista, ministro de Economía y Finanzas, los otros temas

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.

SOBRE EL AUTOR Omar Mariluz Laguna Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.