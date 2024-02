Este planteamiento, que lo propuso el entonces ministro (de Economía y Finanzas) Alex Contreras y que me parece bastante bueno, trata de simplificar los sistemas y evitar esta conducta del enanismo que tiene muchas empresas.

¿Le agregaría algo adicional al texto?

No. Ya se envió al Parlamento, a mí me gusta, estoy de acuerdo con el esquema.

¿Qué más se puede hacer? ¿darán otros pasos en la parte tributaria?

En la parte tributaria, lo que hay que tratar siempre es hacer mínimas modificaciones al sistema tributario. Si hay cambios, que sean pequeños, marginales, porque eso le quita predictibilidad. Nadie va a invertir en un país que no es predecible.

Tal vez habría un espacio futuro para perfeccionar el sistema. Se me ocurre: hoy tienes 30% de Impuesto a la Renta (IR) y 5% de dividendos; de repente movernos al modelo chileno, subir dividendos, bajar IR. Pero veremos con holgura, con tiempo, esas pequeñas modificaciones.

Un tema que cada cierto tiempo se pone sobre la mesa es revisar las exoneraciones tributarias. ¿Cuál es su posición?

La idea es reducir exoneraciones tributarias . Nuestro pensamiento es que todos tengan el mismo piso. Queremos impulsar la competitividad. No se puede beneficiar a uno en perjuicio de otro. Ese es el mercado, la correcta asignación de recursos. En sectores de repente donde no son rentables, moverán los recursos a otros sectores donde sí son rentables. A veces se cree que exoneras y generas un boom económico, pero no siempre es así.

¿Hay espacio para subir presión tributaria?

Si bien hay que mejorar la administración tributaria, junto con eso hay que incentivar la formalización de muchas empresas que están en el limbo entre lo formal e informal, y otras que son totalmente informales. Cuando uno se pone a revisar qué podemos hacer, la verdad es que la formalidad cuesta. Hay que atacar los costos que enfrenta el informal para volverse formal. Hay que incentivarlo: acceso al crédito, tal vez que el costo laboral se multiplique por dos para que se pague menos IR. Atractivos para que se vuelva formal y de esa manera incrementemos la presión tributaria.

¿Se cambiarán las reglas fiscales?

¿Pondría sobre la mesa un cambio en las reglas fiscales?

Mi mayor preocupación es cumplir con el “tope” de 2% del producto bruto interno ( PBI ) del déficit fiscal (este año) . Hoy se lo confirmé a Julio Velarde (presidente del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP). Tenemos que ser institucionalistas, predecibles. Todo nuestro trabajo va a ser eso. Ayer revisaba, dentro del gasto, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice que tenemos S/ 16,000 millones de gastos ineficientes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice S/ 14,000 millones. La Contraloría General de la República dice S/ 10,000 millones. Tenemos espacio para reducir “esa grasa” que existe en el gasto público. Necesitamos reducir el gasto en S/ 5,000 millones.

Actualmente mi proyección de déficit es entre 2.5% y 2.6% del PBI . La idea de la meta es llegar a 2% del PBI. Con un crecimiento en el segundo semestre, con un pequeño ajuste, sumado a mayores recursos por crecimiento, yo creo que cumplimos la meta sin necesidad de cambio de reglas.

¿Se impulsarán las Zonas Económicas Especiales?

Sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ¿se van a desarrollar?

Por supuesto. Tienes el puerto de Chancay, ahí debería haber una ZEE. Es un puerto inmenso, puede ser un imán de mano de obra. Tenemos que hacer eso posiblemente en otra zona donde se genere puertos grandes también.

¿Cuándo definen lo de las ZEE?

Queremos revisar otras experiencias para enriquecer la propuesta. En algún momento conversaba con consultores externos para ver la experiencia de China, ¿cómo lo han hecho ellos? Copiar las buenas experiencias y plasmarla acá para no “corregir sobre el caballo” .

Industria naval. Uno de los cinco sectores que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscaba impulsar -en la gestión anterior- era la industria naval. Para eso, los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) estaba en busca de un socio estratégico. Al respecto, el nuevo ministro del MEF, José Arista, señaló: “Si es un socio estratégico y no le va a costar al Estado, encantados. SIMA es una empresa estatal. Por supuesto que entre en alianza con una empresa estatal. Siempre que sea un privado, que no le cueste al Estado”.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.

SOBRE EL AUTOR Omar Mariluz Laguna Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.