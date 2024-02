Sentado en una gran mesa, con una caricatura de las elecciones presidenciales del 2016 detrás, Kuczynski –el exmandatario de 85 años– hace una retrospectiva del Perú “que recibió” durante aquel año y analiza el país que es actualmente.

-Han pasado ocho años desde el inicio de su Gobierno. Tras todo este tiempo, ¿cómo ve hoy al país desde el punto de vista económico, de desarrollo social, de cierre de brechas?

Estamos muy debajo de nuestro potencial. (Al inicio de mi mandato) hubo un bache por El Niño, pero se enfrentó muy bien. Después colocamos al Perú internacionalmente de forma muy rápida.

Estábamos muy bien posicionados. Teníamos la perspectiva de varios proyectos, si bien algunos se han hecho, otros –la mayoría– no.

Por ejemplo, Quellaveco (se hizo), pero los proyectos de agua potable, el tren de cercanías, todo el tema de comunicación, no se han hecho. Hemos perdido una oportunidad. Mi tesis en el libro “Tarea incompleta” es que el tiempo pasa, la población envejece, la oportunidad de dar el gran salto hacia adelante va desapareciendo.

-¿Cuáles son los puntos a favor?

Estabilidad financiera envidiable, mejor que la de Chile. Claro, eso es en comparación con una América Latina atribulada y en mal estado. Tenemos recursos, no hablo solo de la gente, sino de reservas mineras, biológicas, inmensas. Somos la segunda reserva mundial de cobre. Aquí podemos “sacar de la manga” proyectos de cobre.

Hay otros puntos a considerar. La fundición de cobre, que es de un millón de toneladas, puede duplicarse y eso va a atraer mucho. Claro, hay que llevar el gas a la costa sur, pero eso se puede hacer. También hay proyectos de inversión público-privada que se deben hacer.

-¿Los puntos débiles?

Tenemos un tema importante: la educación. El covid-19 retraso la educación en el Perú al menos dos años. Además, tenemos un punto que debería ser favorable, pero está desapareciendo: la juventud profesional, que ve a un país a la deriva y se va.

Sumémosle que hay muchas políticas sectoriales que están mal, como el crecimiento de las exoneraciones fiscales; la legislación (actual) desfavorable a la agroindustria.

-¿Cuánto nos frena el deterioro institucional que hemos tenido en los últimos años?

Salí (del Gobierno) en el 2018, estuve poco menos de dos años. Luego estuvo (en la presidencia) “el inmencionable” dos años y medio, que me hizo un golpe. Posteriormente, estuvo (Francisco) Sagasti que quiso arreglar un poco las cosas. Luego vinieron las elecciones del 2021, todos conocemos lo que pasó. Ahora vamos a repetir el plato.

Tenemos demasiados candidatos que no recorren el Perú, el único que lo hace es Antauro (Humala). Los otros están ahí, “deshojando margaritas”, haciendo algunas cosas solo en Lima. Eso no es campaña.

-¿Es posible un Antauro Humala en el 2026?

Creo que sí, absolutamente. Me preocupa mucho porque todos son planteamientos escabrosos. El Perú debería pensar que ya hemos puesto las cosas que se necesitan en bandeja , por ejemplo, los Tratados de Libre Comercio, que cubren el 85% de nuestro comercio, han cambiado las posibilidades del país.

En su reciente libro se plantea la inversión y el crecimiento económico combinado con un énfasis en la educación y la reducción de las grandes disparidades de ingresos. ¿Se puede alcanzar en el Perú?

Es absolutamente factible. La distribución del ingreso en el Perú medida por el coeficiente Gini no es tan mala como la percibimos, es 0.41, similar a Estados Unidos. Estamos hablando de distribución, no de nivel de ingreso.

Lo que nos falta es infraestructura básica en educación y en los servicios públicos. Todavía en el Perú, calculo, más del 25% de la gente no tiene agua en su casa. Así de simple. Hay que invertir en ello. Tenemos la plata para hacerlo, pero para eso hay que eliminar estos grupos de intereses que buscan tener “su tajada ilegalmente” como ocurrió en las últimas semanas con la venta de entradas a Machu Picchu.

-¿Hay espacio para reformas estructurales hacia el 2026 o al menos empezarlas?

Hay que escoger entre alguna acción o el inmovilismo. Estamos en el inmovilismo en este momento. Los proyectos de minería no van a ocurrir hasta que no se sepa qué va a pasar en el 2026 y después de ese año. Sí se puede sacar un proyecto, quizás dos, ir poniendo las bases. Hay cosas que están servidas, es cuestión de organizarlas.

-Usted habla de inmovilismo. ¿Cuánta responsabilidad hay de ese inmovilismo de parte de esas figuras dentro del Gobierno como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Economía y Finanzas? Sacando a la persona, qué rol cumple un ministro de Economía en el Perú. ¿Están cumpliendo el rol que deben cumplir esos cargos?

Obviamente, la respuesta es no. Pero, ¿de dónde viene el problema? Del nacimiento de este Gobierno. El Gobierno es la continuación del fallido mandato de (Pedro) Castillo. Eso hace que para mantenerse en el poder, el actual Gobierno tiene que hacer todo tipo de malabares con un Congreso muy difícil. Si no, los desembarcan como me lo hicieron a mí.

Eso es lo que está pasando, eso le quita fuerza al Gobierno. Se señala al ministro, al premier u otro, pero es más un defecto de nacimiento.

-¿La justicia en el país es un freno para las inversiones? Quizá, entrando a un terreno personal, su caso que viene durando varios años, siete. Yendo de lo general a lo particular, ¿la justicia en el Perú es un freno?

La justicia en el Perú no existe. Partamos de ahí. No quiero contar los sinsabores que he pasado, y ahora estoy esperando una acusación cuyo borrador ya vimos, de 6,000 páginas, que pretende decir que toda mi vida he lavado dinero. Es una elucubración sin base. No hay un solo testigo que lo corrobore.

La justicia siempre mira en el retrovisor, ¿qué va a decir la opinión pública? El símbolo de la justica es una mujer con una balanza y los ojos vendados porque no debe ver lo que dicen afuera, debe estar haciendo lo que le parece correcto.

“(Julio Velarde) ha sido fundamental. Le ha dado al BCR la independencia que siempre debió tener y por la cual Carlos Rodríguez Pastor, “Pepe” Morales Urresti, Javier Otero, Richard Webb y yo luchamos en los años 60”.

Pedro Pablo Kuczysnki, expresidente de la República

-Hace un momento dijo que cree que Martín Vizcarra le dio un golpe. ¿Por qué lo dice?

Porque él organizó mi salida. Es bien conocido, con César Villanueva se ocuparon de eso. Él desde el principio del Gobierno empezó a intrigar con Keiko (Fujimori), lo confrontamos. Él descaradamente mintió.

Yo tenía la imagen de la Dirección de Inteligencia mostrándolo a él. Él dijo que no es verdad. Yo tengo la culpa, no lo debí poner. No lo conocía lo suficiente.

-¿Le sorprende las acusaciones que han salido contra Vizcarra?

Esas son cosas que ocurrieron en el Gobierno de Vizcarra. No las conocía, me parecen terribles.

-¿Cree que Keiko Fujimori llegue a ser presidenta?

No voy a especular, pero ella tiene una imagen muy controversial, sobre todo en relación con cómo reaccionó frente al indulto a su padre, cómo vio las acusaciones contra su hermano. En vez de ocuparse de propuestas. ¿Cuál es la propuesta de Keiko sobre la economía? Cero. ¿Cuál es la propuesta de ella sobre la seguridad? ¿Quiere ser como (Nayib) Bukele o a qué apunta? No sabemos. Yo creo que el Perú, para ir cambiando, tiene que pensar en propuestas. Algunas serán viables, otras no, pero hay que discutir las propuestas.

-Sobre Alberto Fujimori, se cuestionó el indulto que usted le dio en su momento. Se dijo que era un indulto político. Hoy nuevamente libre, sigue enfrentando procesos como el de Pativilca, ¿cree que hay riesgo de que vuelva a la cárcel?

No voy a especular sobre ello, pero creo que el indulto fue bien dado. Fue un indulto humanitario, no fue un indulto a lo que había o no hecho. Pero se necesita la reconciliación.

¿Se arrepintió de postular a la presidencia?

El corto mandato de Pedro Pablo Kuczynski estuvo envuelto de acusaciones en su contra y un Congreso que, en ese momento, buscaba su salida. Recordando esto, se le consutó sobre si en algún momento se arrepintió de postular a la presidencia.

Su respuesta: “Claro, cuando estuve encerrado aquí, tres años de cárcel en mi casa. Esto de la incapacidad moral permanente es algo que no puede estar en la Constitución. Es demasiado vago. Se hacen acusaciones concretas de cosas que ocurrieron durante la presidencia de la persona o no tenemos nada”.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique

SOBRE EL AUTOR Omar Mariluz Laguna Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.