En septiembre del 2023 la empresa, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), había hecho un pedido similar, pero no se concretó. En esa ocasión el titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras, fue tajante en su respuesta: “(...) no hay espacio para capitalizar a Petroperú, así se quisiera. Estamos al límite de la regla fiscal”.

No fue el único en responder de manera frontal. En ese mismo mes, el primer ministro, Alberto Otárola, fue claro: “Tengo un anuncio, no se le va a dar ningún dinero adicional a Petroperú para financiar lo que allí se está pidiendo (sobre el pedido de septiembre del año pasado), porque la decisión del Estado es orientar estos fondos a la atención de El Niño”.

Ahora, ante la pregunta que formuló Gestión en una conferencia de prensa, el ministro Contreras confirmó que el tema de Petroperú es algo que se está discutiendo en Consejo de Ministros. Sin embargo, esta vez su respuesta ya no fue directa como la del año pasado, lo que podría dejar la puerta abierta a que la discusión culmine con la capitalización a Petroperú.

“La posición como MEF es hacer la recomendación técnica pensando en el país. Eso implica una serie de medidas, pero lo más importante en este momento es que continua el Plan de Restructuración de la empresa que está en marcha”, declaró. Añadió que informaría de más detalles sobre el tema en la próxima semana. “Estamos trabajando en eso. Esperamos poder llegar a un consenso por el bien del Perú”, dijo ahora.

Hay que recordar que durante los recientes ruidos alrededor del MEF, que dejaron entrever una intención de salida de Contreras del cargo de ministro, trascendió dos frases clave como respuesta a todo el movimiento en la cartera: Petroperú y falta de transparencia.

¿Riesgo en el abastecimiento?

Para algunos expertos como Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y Carlos Gonzáles, director de Enerconsult, podría haber riesgo en el suministro de combustibles, si es que Petroperú no recibe el apoyo que está requiriendo al Poder Ejecutivo.

Aun así, Gonzáles cuestionó que los US$2,550 millones que pide la empresa no sea para inversión reproductiva (como para pozos de desarrollo) sino que servirán para capitalizar deuda y un aporte adicional para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

Según información a la que tuvo acceso Gestión, en la que menciona sus necesidades operativas para el 2024, indica que sus importaciones de crudo y productos adquiridos el 2023 por US$ 1,576 millones fueron para garantizar el abastecimiento del país.

Sin embargo, añade que esas importaciones también se destinaron a las operaciones de arranque de la nueva refinería de Talara, y que las mismas cubren el abastecimiento hasta febrero del 2024 .

“En el sector sabemos que Petroperú no está cumpliendo con sus proveedores, incluyendo a los que producen y le suministran petróleo y gas”, argumentó. “Los proveedores de Petroperú están ‘cruzando los dedos’ para que les den ese aporte y cobrar sus facturas. Sin embargo, ese aporte no saldrá de la billetera del (primer ministro) Alberto Otárola, (el ministro) Alex Contreras o (la presidenta) Dina Boluarte, sino de los contribuyentes”, aseveró el experto.

Herrera Descalzi recordó que son 250,000 barriles diarios de crudo que consume el Perú, de los cuales Repsol y los importadores se encargan de atender en su mayor parte en Lima, pero que el mercado más difícil lo tiene Petroperú fuera de la capital, en el norte, sierra y selva del Perú.

Importadores cubrirían la diferencia

Para Anthony Laub, experto en hidrocarburos de LQG Energy & Mining Consulting, no existe riesgo de algún desabastecimiento de combustibles si no se atiende el pedido de Petroperú.

“Cuando falte combustible, todos los importadores privados van a salir a traer más y suplir perfectamente lo que Petroperú pueda decir que sí o que no (abastece). Eso es una excusa, tomando en cuenta que Petroperú solo tiene el 27% del mercado de combustibles”, citó.

Laub señaló que el simple hecho de que el Estado esté considerando darle si quiera S/ 1.00 más a Petroperú “ya ni siquiera hoy resulta antitécnico, sino inmoral”. Esto porque, recordó, el país ya le ha dado anteriormente recursos y la empresa estatal no ha logrado salir de su situación de pérdidas.

El experto, refirió: “La pregunta es si le vamos a otorgar unos US$2,550 millones otra vez para que siga perdiendo plata. Si lo que nos dijeron fue justamente que, ni bien se terminaba la refinería de Talara, automáticamente la empresa iba a comenzar a arrojar resultados en azul”.

¿Y la reestructuración?

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, observó que ahora el ministro Contreras ha cambiado de opinión de una tajante negativa (al pedido de Petroperú) a un apoyo supuestamente respaldado técnicamente.

No obstante, cuestionó que si bien el titular del MEF menciona que se avanza el plan de reestructuración de la empresa, hasta ahora no se conozcan detalles clave de la pretendida reestructuración Añadió que es la tercera vez que se promete lo mismo (y aún no se concreta).

Recordó que la primera fue en el 2013 con la ley 30130, la segunda en el 2017 cuando se declaró de interés nacional la rehabilitación del oleoducto norperuano y la tercera de octubre del 2022 cuando se hizo un aumento de capital de US$ 1,000 millones. “Siempre la reestructuración es declarativa”, criticó.

En vista que, señaló, hay la posibilidad de crear un gasto, pidió que también se pronuncie del tema el Consejo Fiscal.

