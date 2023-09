El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció que no le brindará a Petroperú el auxilio financiero que solicitó por más de US$ 3,200 millones.

“Tengo un anuncio, no se le va a dar ningún dinero adicional a Petroperú para financiar lo que allí se está pidiendo, porque la decisión del Estado es orientar estos fondos a la atención de El Niño”, afirmó en Cuarto Poder.

Otárola sostuvo que “no existe caja fiscal” para darle ese monto y ello se le ha dicho claramente al directorio de la empresa estatal en el consejo de Ministros.

¿Qué pidió Petroperú?

El directorio de Petroperú solicitó a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) el soporte financiero al Gobierno con el objetivo de mantener la sostenibilidad del mercado de combustibles y mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

La empresa estatal sustentó su pedido, mediante acuerdo del directorio, ante los factores extraordinarios e irreversibles que han afectado la puesta en servicio de la nueva Refinería Talara y el inminente desarrollo del fenómeno El Niño, reveló canal N

Según el documento firmado el 3 de agosto de este año, el primer pedido de Petroperú al Minem es la capitalización del apoyo financiero por US$ 750 millones, el mismo que fue otorgado mediante el Decreto de Urgencia 010-2022, lo que equivale a S/ 2,953 millones, incluyendo intereses hasta julio del 2023.

Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó a Petroperú un préstamo de US$ 750 millones para que responda a sus obligaciones de este año fiscal y se evite así una “severa limitación” en el suministro y la comercialización de combustibles.

En dicha oportunidad se dijo que, el préstamo será reembolsado al MEF por Petroperú en un plazo que concluye el 31 de diciembre del 2022, con una tasa de interés equivalente a la tasa de referencia del Banco Central de Reserva vigente a la fecha del desembolso.

El segundo pedido, es continuar con la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios hasta por S/ 500 millones otorgados mediante Decreto Urgencia 010-2022, hasta el 31 de diciembre 2025.

El directorio de Petroperú también pidió garantía US$ 1,000 millones relacionada a la línea de crédito de comercio exterior que se contratará con el Banco de la Nación para efectuar las operaciones de importación de petróleo crudo, combustibles, otros derivados de los hidrocarburos y biocombustibles, hasta por un período menor a un año.

Finalmente, el cuarto pedido del directorio de la petroleta estatal es el aporte de capital por S/ 5,573.5 millones.

Cuestiona moción de censura

El jefe del Gabinete cuestionó la moción de censura que se presentó contra el ministro de Energía y Minas. Óscar Vera Gargurevich, “por su manifiesta incapacidad moral”, en el caso Petroperú y otros hechos.

“Creemos que esta censura no estaría de acuerdo a los cánones institucionales pedimos una reflexión al Congreso”, expresó Otárola.

Sostuvo que el artículo 86 del Reglamento del Congres indica que cuando un ministro es interpelado luego puede ser interpelado, es decir de manera inmediata y no después de cuatro meses como se pretende hacer ahora.

Contratos de lotes petroleros

El titular de la PCM se pronunció sobre los cuestionamientos a que el Gobierno peruano pretenda entregarle a Petroperú, sin un concurso previo, los lotes petroleros del noroeste del país.

La referencia es a los lotes I, VI y Z-69, cuyos contratos vencen entre octubre y noviembre próximos, y a que Perupetro adelantó que prevé adjudicarlos en forma directa a la petrolera estatal, para lo cual considera que califica en sus condiciones económicas para ese propósito.

Otátola indicó que el gobierno ha señalado claramente que están por vencerse los contratos de tres lotes y que la ley tiene dos opciones: adjudicarlos por negociación directa a Petroperú o puede darse por una convocatoria.

El jefe del Gabinete indicó que personalmente considera que se debe convocar a una licitación abierta “sin olvidar que el artículo 66 tiene una obligación para todos los que estamos en el gobierno y que dice que el Estado es soberano en el aprovechamiento de sus recursos naturales”.

Al ser consultado sobre las declaraciones del ministro de Energía y Minas quién mencionó que se tomó una decisión política al respecto , Otárola señaló que mañana sostendrán una reunión.

Añadió que la extracción de un barril de petróleo en el lote 6 cuesta US $40, US $20 por los gastos operativos y US $20 por las regalías y los impuestos. “Ese barril de petróleo en el mercado internacional cuesta US$ 85 a US $ 90. ¿A quién le vende esta empresa ese petróleo, a Petroperú, o sea estamos ante un negocio importante”, anotó.