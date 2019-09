Perú se ha consolidado como el principal país exportador de mandarinas en América, con envíos por 137,443 toneladas en el 2018, una cantidad que reflejó un crecimiento interanual de 16.17%. Evidentemente, es un fruto que despierta gran interés entre los agroexportadores peruanos, ¿pero cuáles son sus costos de producción?

El gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), Sergio del Castillo, indicó a Gestion.pe que cada hectárea de mandarina rinde entre 50 y 60 toneladas de esta fruta por campaña, “siempre y cuando esté bien manejada”.

Sin embargo, por lo general la mitad de la producción queda apta para la exportación y el otro 50% no alcanza los estándares requeridos, por lo que se destina al consumo interno. Es así que de una hectárea de cultivos de mandarina, en promedio se obtienen unas 30 toneladas destinadas a la exportación.

Exportación peruana de mandarinas de enero a agosto del presente año. (Fuente: agrodataperu.com)

Costos de producción

Del Castillo señaló que las hectáreas cultivadas con fines de exportación requieren de una inversión anual de entre US$ 5,000 y US$ 6,000. “Eso no incluye el terreno ni la instalación de una nueva plantación, es la inversión que se debe hacer cada año para la producción”, precisó.

En el país hay unas 65,000 hectáreas de cítricos, que va creciendo a un ritmo de entre 1% y 1.5% anualmente, sin embargo, la exportación de mandarinas avanza a un ritmo mayor debido a la reconversión de variedades antiguas a variedades nuevas, con fines de comercio exterior.

“Lo que hay, de manera permanente, es un recambio de las hectáreas, los cultivos que antes eran destinados al mercado local, ahora están orientados hacia la exportación, aunque no se pueda exportar todo, ahora se siembran más las variedades exportables”, comentó el gerente general de Procitrus.

Precios

Los cítricos peruanos tuvieron un precio promedio de exportación de US$ 1 el año pasado, indica Del Castillo, pero los precios varían según la variedad: la mandarina clementina costó US$ 1.43 por kilogramo, la W. Murcott US$ 1.28 y el tangelo US$ 0.72.

En tanto, en el mercado interno el precio promedio en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana son S/1.78 para la variedad satsuma y S/ 1.45 para la Murcott, de acuerdo con información del Ministerio de Agricultura de la primera quincena de setiembre.

Los periodos de campaña difieren según se trate de variedades tempranas o tardías de cítricos. En el primer caso se encuentran las mandarinas satsuma y clementina, cuya campaña abarca de marzo a mayo; mientras las variedades tardías (tangelo y mandarina W. Murcott y) se cosechan entre junio y agosto.

Países de destino

En lo que del año, los principales destinos de exportación de las mandarinas peruanas han sido el Reino Unido (30%), los Estados Unidos (20%), Países Bajos (14%), Canadá (14%) y Rusia (9%).