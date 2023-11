Has recibido una llamada para una entrevista laboral y te preguntas cómo prepararte para asegurar que la entrevista sea exitosa y, en especial, para poder convencer al entrevistador de que eres la persona ideal para cubrir la posición.

El entrevistador querrá conocer todo tu potencial, cómo actuarías en determinados casos, y tu capacidad para liderar, crecer, priorizar, colaborar, adaptarnos y fortalecer la cultura empresarial.

Comparto las tres reflexiones claves para prepararte

Investiga sobre la empresa: Evalúa toda la información publicada, conversa con personas que conocen la empresa, revisa si ha habido algún cambio reciente, en sus líderes, estrategias o a nivel de la organización. Luego, prepárate para responder estas tres preguntas:

¿Qué es lo más crítico para el éxito en la posición? Revisa diferentes perfiles y requerimientos para posiciones iguales o similares a la posición a la que te han convocado y evalúa si tu perfil califica en todos los aspectos que hoy se solicitan para esa posición. Es muy probable que te hayan convocado para reemplazar a alguna persona que no tiene la experiencia en aquello que hoy requiere la organización, algún cambio en el modelo del negocio, la implementación de alguna herramienta, o cómo ayudar en generar alguna transformación. Tienes que demostrar mucha seguridad y generar confianza, en especial en aquello que es crítico para la posición.

¿Qué experiencias, conocimientos, destrezas y comportamientos son importantes y estratégicamente críticos para la empresa? Hoy no sólo te van a evaluar en lo estrictamente funcional. Tienen que verte con una visión amplia, piensa más allá de tus responsabilidades funcionales más importantes, comenta sobre tus diversas experiencias gestionando cambios, y además siempre muestra tu versatilidad. Es importante poner énfasis en el nivel de expertise requerido en lo digital, en qué certificaciones cuentas para cubrir posiciones financieras, de tecnología, calidad, operaciones, en mostrar un buen dominio del inglés, entre otros.

¿Qué espera escuchar el entrevistador? Este es el punto más importante de una entrevista laboral. No todo es preparación. Hay que saber leer al entrevistador, tener estrategias propias para responder adecuadamente y en línea con lo que te preguntan. Siempre tienes que ir al punto. Responder lo que el entrevistador te pregunta, no dejes de responder algunos puntos que son clave, ni abras temas por los cuales no se te han preguntado.

Mi recomendación final es que debes ir a ganador. ¡Evalúate, prepárate y trabaja tus estrategias!

