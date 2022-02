¿Combinar trabajo y amor? El pasado 2 de febrero, uno de los hombres más influyentes en la industria de los medios, Jeff Zucker, presidente de CNN Worldwide, renunció inmediatamente tras reconocerse que mantuvo un romance en secreto con Allison Gollust, directora de Mercadeo de la misma cadena televisiva; pese a que la política interna de la compañía establecía algunos límites al respecto.

Entonces ¿ya no cabe espacio para el amor en la oficina? Es inevitable, sobre todo en países como el Perú, donde los trabajadores pasan más del 50% de su tiempo en su centro laboral por lo que la posibilidad de que se concrete una relación sentimental aumenta (CareerBuilder, 2017). Y el tiempo del COVID-19 y trabajo remoto no han hecho más que elevar estos casos, según María Ángela Prialé, vicedecana del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico: “se ha mezclado la soltería con la necesidad de compañía”.

Hace unos años, una encuesta del portal Trabajando.com revelaba que el 36% de encuestados peruanos aprobaba los romances entre compañeros de oficina. Además, un 18% señaló haber tenido una relación dentro de su centro de trabajo y un 11% lo habría tenido de manera oculta.

Amores en oficina ¿posible?

Las normas peruanas que regulan el trabajo en el sector privado y público no prohíben las relaciones amorosas entre compañeros de trabajo, pues iría en contra del derecho del libre desarrollo de cada persona, como establece la Constitución. De hecho, “en las leyes, no encontrarás ni la palabra amor”, comenta el abogado laboralista Jorge Toyama.

Sin embargo, en algunas situaciones el empleador si podría aplicar algunas medidas -desde la sanción hasta el despedido- por algunas consecuencias producto de la relación sentimental de una pareja de trabajadores en la compañía.

A propósito del Día del Amor y la Amistad, que se celebra este lunes 14, conoce qué situaciones se deberían evitar, seas el empleador o trabajador.

¿Amonestación o despido?

Para comenzar, si bien no hay una regulación expresa que prohíba las relaciones sentimentales en una misma organización o compañía, nada impide que los empleadores fijen políticas en ese sentido dentro de su Código de Ética, sobre todo, en los capítulos sobre conflictos de intereses o nepotismo, menciona el abogado César Puntriano, profesor de ESAN Business Law. Una de ellas, sería el deber del trabajador de reportar si inició una relación amorosa.

¿Y si no lo reporta? Puntriano menciona que sería desproporcionado un despido, sin embargo, el empleador podría recurrir a una llamada de atención u otro tipo de amonestación dependiendo de quiénes estén involucrados en dicha relación: no es lo mismo una relación sentimental entre un jefe con un subordinado, que un analista con otro analista, debido a la relación de poder que podría ejercer uno frente al otro.

Sin embargo, algunas situaciones si podrían llevar al despido de alguno que conforme la relación. Un ejemplo -según Toyama- es aquel en que un jefe apruebe un abono o reduce la carga laboral a su pareja sin un sustento más allá del favoritismo.

“Ese conflicto de interés es causal para que la empresa le retire la confianza al jefe y pida su renuncia. Si no acepta renunciar, puede reubicarlo en otro puesto, incluso de rango menor; y en el caso de no haber opción de reubicación, la empresa puede desvincular al jefe porque por la jerarquía, no hay reposición”, explicó.

También es causal de una sanción o suspensión laboral cuando se halla al trabajador usando las horas laborales para muestras de cariño. “Es una interrupción temporal a su jornada de trabajo”.

¿Y si la empresa no tiene una política establecida sobre las relaciones entre trabajadores? “Puede reubicar al trabajador pero no tendría derecho al despido”, agrega Toyama. Por su parte, Puntriano señala que mientras las personas involucradas no hayan afectado su productividad laboral ni sacado provecho de favoritismos, no habría necesidad de alguna sanción.

¿Y en el sector público? Lo que se regula es el nepotismo, por ello, los trabajadores que mantienen una relación amorosa en entidades como la Fiscalía, entre otros, son reubicados en la mayoría de casos.

Cuidando la reputación

Según Puntriano y Toyama, solo las compañías transnacionales que tienen oficinas en Perú y algunas grandes empresas han establecido políticas internas sobre las relaciones sentimentales en el trabajo. Mientras que las empresas tradicionales o familiares, así como las micro y pequeñas empresas (mypes) -que representan más del 80% del sector empresarial en el país- no lo han hecho.

¿Es importante hacerlo? Prialé señala que si. En estos casos, es mejor la transparencia y la comunicación.

“Las políticas varían de empresa en empresa, algunos estipulan que en algunos niveles jerárquicos uno de los dos (pareja) debe renunciar; pero la mejor práctica que debe generalizarse es el pedido de que los trabajadores comuniquen la existencia de la relación amorosa, especialmente si hay un mayor peligro de conflicto de interés. Otro detalle que debe incluirse es también regular el comportamiento de la pareja, es decir, que en el espacio de trabajo la relación sea de colegas y no de novios”, explica.

Todo ello, apuntando a cuidar la reputación de la empresa y de los ejecutivos. “En el caso del ahora expresidente de la CNN, él ha señalado que fue un error no informar sobre su relación amorosa. El era el jefe y conocía las políticas de la empresa, es gravísimo, y esa reputación se ve afectada”, menciona.

En concreto, las leyes nunca podrán impedir a una persona enamorarse pero sí regular ciertos aspectos para que el clima laboral no se vea perjudicado.