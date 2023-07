A fines de junio el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó declarar un nuevo feriado nacional.

Se declaró “ Día de la Fuerza Aérea del Perú y feriado nacional el 23 de julio de cada año, en conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles ”.

El feriado en Perú será tanto para el sector público como privado, indicó el abogado laboralista César Puntriano. Así, en el caso del sector privado, el dictamen modifica el Decreto Legislativo 713, para incorporar esta nueva fecha en la lista de descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

¿El nuevo feriado aplicará desde este año?

Cabe recordar que este año el Congreso también dispuso que el 7 de junio se declare feriado nacional, en conmemoración de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera.

Pero esa ley fue promulgada -por insistencia del Congreso, pese a observación del Ejecutivo- después del 7 de junio, por lo que ese feriado aplicará desde el 2024.

En el caso del nuevo feriado del 23 de julio en conmemoración de José Abelardo Quiñones, tal como adelantó Gestión, era muy probable que sí aplique desde este 2023, pues la autógrafa de ley ya no podía ser observada por el Ejecutivo (Gestión 28.06.2023).

Esto se confirmó hoy sábado 8 de julio, pues el Congreso promulgó y publicó en normas legales la Ley Nº 31822, que declara feriado este 23 de julio, por lo que aplicará desde este 2023 .

Los feriados y su impacto

Con el nuevo feriado aprobado por el Congreso, ahora en total Perú suma 16 días feriados en el año (ver lista completa al final de esta nota).

Ello ha generado controversia respecto a su impacto en la economía. En una anterior nota publicada por Gestión, Carlos Parodi, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), explicó que si bien los feriados por Semana Santa del 2023, en abril pasado, generaron US$ 157 millones por los cuatro días (según datos del Mincetur), la producción diaria de Perú en un día normal, aproximadamente, asciende a US$ 671 millones (considerando el PBI del 2022).

Además de este impacto en el PBI, las empresas refiere que los feriados elevan el costo laboral a aquellas que quieren seguir con sus actividades, pues tendrían que pagar el doble a sus trabajadores por ese día.

“Además del impacto en el PBI, genera un día adicional al año sin trabajo que debe ser remunerado. Esto puede afectar la productividad empresarial, especialmente en las microempresas. No perdamos de vista que la mayoría de empleadores en el país son microempresas”, señaló al respecto César Puntriano, socio del Estudio Muñiz.

A continuación, los 16 días feriados en Perú:

-Año Nuevo (01 de enero)

-Jueves Santo y Viernes Santo (movibles)

-Día del Trabajo (01 de mayo)

-Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio)

-San Pedro y San Pablo (29 de junio)

-Conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones (23 de julio)

-Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)

-Batalla de Junín (06 de agosto)

-Santo Rosa de Lima (30 de agosto)

-Combate de Angamos (08 de octubre)

- Todos los Santos (01 de noviembre)

-Inmaculada Concepción (08 de diciembre)

-Batallo de Ayacucho (09 de diciembre)

-Navidad (25 de diciembre)