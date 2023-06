En el último día de la presente legislatura, en una sesión realizada alrededor de las 4:00 am de la madrugada de hoy y sin mediar debate, el Pleno del Congreso aprobó declarar un nuevo feriado nacional (78 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones).

El dictamen aprobado declara “ Día de la Fuerza Aérea del Perú y feriado nacional el 23 de julio de cada año, en conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles ”.

El feriado será tanto para el sector público como privado. Así, en el caso del sector privado, el dictamen modifica el Decreto Legislativo 713, para incorporar esta nueva fecha en la lista de descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

La iniciativa legislativa ya había sido aprobada por el Pleno del Congreso a fines del 2022, pero en aquella oportunidad declaraba al 23 de julio como “feriado laborable”. Tras ello, en enero de este año fue observada por el Ejecutivo, pues indicó que esta figura no existe, por lo que le pidió al Congreso precisar si se busca declarar un feriado (por lo tanto un día en que no se trabaja pero sí se recibe remuneración) o se busca declarar un día no laborable compensable.

En el texto sustitutorio del dictamen aprobado hoy por el Congreso, se define que será un feriado y aplica la figura de “allanamiento” a la observación realizada por Ejecutivo.

Este detalle es importante, pues con ello, la iniciativa legislativa ya no irá a manos del Ejecutivo -para una observación o promulgación- sino que será directamente promulgada para convertirse en ley, indicó José Cevasco, exOficial Mayor del Congreso. “El Ejecutivo ya había observado. Ahora el Congreso se allana, no insiste en su texto original, entonces ahora va directo a la promulgación”, remarcó Cevasco.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.

Ampliaremos en breve...