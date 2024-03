¿Es legal tener una clausula de no competencia en mi contrato de trabajo? (Foto: Freepik)

La cláusula de no competencia, un término ampliamente discutido en el ámbito del derecho laboral, establece una restricción contractual por la cual un trabajador se compromete a no trabajar en empresas competidoras o iniciar un negocio propio en el mismo sector, por un periodo determinado tras finalizar su relación laboral. La finalidad principal de la cláusula de no competencia es proteger los intereses comerciales de las empresas, incluyendo sus secretos comerciales, la inversión en formación de empleados y la información confidencial.