Esa mayor demanda ha generado que hoy sean uno de los profesionales con sueldos elevados. Así, el último reporte del Mercado Laboral elaborado por HR Tech Jobint revela que el salario pretendido (el que se espera ganar al mes) de un jefe de TI en Perú se ubica en S/ 6,450 (US$ 1,682).

Al analizar la posición de Senior o Semi Senior, el salario pretendido se ubica en S/ 3,850 (US$ 1,005), y el de la posición Junior se ubica en S/ 1,894 (US$ 494).

De igual manera, se observa que el salario pretendido de un jefe TI es superior respecto a otras carreras analizadas. De este modo, un jefe en el Área de Administración y Finanzas espera ganar S/ 5,640 (US$ 1,470) y un jefe en el área de Producción, Abastecimiento y Logística, espera un salario de S/ 5,240 (US$ 1,366).

Sin embargo, al comparar el salario de un jefe de TI de Perú respecto a los países de la América Latina, se observa que está por debajo de Argentina (US$ 3,007 a dólar oficial), Chile (US$ 1,886) y Panamá (US$ 1,694).

¿Qué otros beneficios esperan?

En conversación con gestion.pe el Director Comercial de Jobint Perú, Freddy Kamt, señala que además del salario, otro factor importante al buscar un empleo es la modalidad de trabajo, siendo el home office (trabajo en casa) el preferido.

Según dijo, las principales posiciones relacionadas directa o indirectamente en el mundo de tecnología son los profesionales dedicados al desarrollo de software, marketing digital y UX (experiencia de usuario).

“Ellos tienen esas posibilidades de poder hacer el trabajo remoto más que otras áreas tradicionales. Eso (trabajo remoto) para los candidatos ha sido manifestado como un gran diferencial cualitativo a parte del sueldo de que por sí ya es más alto del promedio porque hay pocos profesionales con este nivel de expertiz”, dijo.

Y es que según dijo -por ejemplo- no es lo mismo que un programador desarrolle un software para el sistema IOS de Apple que para Android, de Google.

Agregó que en el caso de las posiciones de jefatura y senior se estila, además de del sueldo fijo, otorgar un sueldo variable -bonos económicos- de acuerdo al desempeño de logro de las metas propuestas.

De igual manera, dijo que se ha acelerado el ascenso de un profesional junior a un senior y luego a una jefatura.

“En la categoría de tecnología eso es lo que está pasando de manera muy frecuente. Hay pocos profesionales, entonces las posibilidades de escalar son cada vez mayores. Si antes el ascenso se daba cada dos años, hoy es menos de eso. Mientras más pequeña sea la compañía, más rápido puede ser el ascenso”, apuntó.

Temas de impacto

Al respecto, Daniel Falcón, Founder y CEO de Neo Consulting, señaló a gestion.pe que hoy en día los ingenieros de la generación Z buscan más allá del sueldo y las funciones; en tanto apuntan a que sus valores y objetivos personales estén reflejados en la organización.

Indicó que en el caso de Neo -empresa B-Corp- los ingenieros muchas veces son atraídos por temas como impacto en el medio ambiente, ética, transparencia e integridad , por lo que consideró que importante que las organizaciones tengan una conciencia mucho más allá del negocio financiero.

Agregó que también esperan una línea de carrera personalizada, a fin de ver cómo se van a desarrollar, no necesariamente siendo gerente a cargo de personas, sino, tener especializarse en el área de su experiencia, en cargos como científico de datos, ingeniero de datos, arquitecto de datos o ingenieros de desarrollo web, de aplicaciones, etc. “Lo que ellos buscan es tener una línea de carrera que exprese lo que ellos buscan: ser expertos en su área de conocimiento”, sostuvo.

A ello se suman certificaciones , en donde buscan que la empresa les dé tiempo para que puedan estudiar y capacitarse, les paguen las certificaciones, trabajen con ellos para desarrollarse más, hacer más fuerte su perfil y empleabilidad a largo plazo. Finalmente, dijo que los ingenieros buscan la posibilidad de tener proyectos retadores.

No habrá marcha atrás

Por su parte, Sebastián Espinosa, director ejecutivo Latinoamérica en Coding Dojo, academia EdTech, señaló a gestion.pe que el sueldo de los profesionales en tecnología seguirá aumentando en más del 40% en el mercado peruano.

“Hemos visto que los salarios se han incrementando bastante porque la competencia de mercados internacionales cada vez es más grande. Entonces, imagínate que un profesional muy bueno en desarrollo web que viva en Perú pueda conseguir un trabajo en Perú, pero también en una tecnológica como Meta o Google, en Estados Unidos. Por ello el fuerte alza del salario va a mantenerse competitivo”, dijo.

Agregó que la pandemia del coronavirus hizo que muchas empresas aceleraran su transformación digital, por tanto, “ya no habrá marcha atrás”, y ello hará que continúe la demanda del talento TI.

“Cada vez van a necesitar profesionales relacionados al mundo ti y no es una cosa de una sola vez. La demanda es algo global, en todos los países está la misma necesidad, en México, Perú, Colombia, Chile, Brasil. Es una tendencia mundial”, apuntó.

Pese a este incremento en la demanda, Espinosa indicó que hay un punto que no está considerando con mucha importancia: el educativo . Y es que según dijo, actualmente los programas universitarios duran 5 años, cuando hoy en día se requieren a estos profesionales.

En tanto, si bien existe una amplia oferta de cursos online, estos en su mayoría no son desarrollados por un profesor.

“En los cursos online existe una dificultad, poca gente termina un curso de principio a fin. Las estadísticas dicen que un 90% que comienza un curso 100% online no termina esos cursos, por lo tanto es muy masivo para que entre a estudiar, pero menos masivo para que gradúe y encuentre un trabajo. Hay un espacio que no está cubierto y la necesidad es gigante”, sostuvo.

“Profesional de TI puede ganar incluso experiencia global”

Sangram Sahoo, CEO de TCS Perú

El primer beneficio de los profesionales de TI es, sin duda, la buena remuneración que perciben. Este factor es consecuencia de la alta demanda que existe en el mercado por estos perfiles –que en su mayoría son altamente calificados–y la escasa disponibilidad de talento que hay para cubrir dicha demanda.

Un segundo beneficio que otorga la industria de TI a sus profesionales es el constante aprendizaje y crecimiento laboral, pues se trata de un sector que evoluciona de manera permanente y a una velocidad mayor que otras industrias. Entonces, es un sector que desafía a sus profesionales de manera permanente y donde estos, si están buscando un cambio o aprender cosas nuevas, van a lograrlo.

Finalmente, en los últimos años, en la industria de TI ha ganado mayor aceptación el trabajo híbrido o remoto. Hoy en día, un profesional tecnológico puede trabajar desde cualquier lugar y para cualquier empresa, así esta se ubique en su mismo país, en su misma ciudad o en otro país. De esa manera, el profesional de TI puede ganar incluso experiencia global.

Creo que vamos a ver una alta demanda de profesionales de TI al menos durante los próximos dos a cinco años, debido a que cada vez más las organizaciones y los ciudadanos se están adaptando mucho más que antes a las tecnologías. Asimismo, cada día nacen nuevas tecnologías, lo que aumentará la necesidad de las empresas por profesionales en este tipo de servicios.

Si a ello le sumamos que en la actualidad existe una brecha entre la alta demanda de profesionales y la disponibilidad de talento, entonces la demanda va a seguir creciendo. Pero este crecimiento viene acompañado de un desafío para los profesionales de TI: una constante capacitación, a fin de adecuarse a la rapidez con la que evoluciona la tecnología.