Al cierre de diciembre 2022 el salario pretendido promedio por los postulantes peruanos al buscar un empleo se ubicó en US$ 823 mensuales (s/ 3,140), cifra por debajo del promedio de Panamá (US$ 1,037) y Chile (US$ 1,035); pero por encima de Ecuador (US$ 810), según el Reporte el Mercado Laboral elaborado por HR Tech Jobint- marca paraguas de Bumeran, Hiring Room y Bumeran Selecta.

Al respecto, Freddy Kamt, Director Comercial de Jobint Perú, explicó que en Argentina el salario pretendido promedio es particular, debido al tipo de cambio que se maneja. Así, dijo que el salario calculado a dólar oficial (Gobierno) se ubica en US$ 1,152 por lo que es el mayor de la región y supera a Perú, pero al calcularlo a dólar MEP (dólar bolsa), es el menor, con US$ 627, y se encuentra por debajo de nuestro país.

En cuanto a Perú, indicó que el salario promedio al cierre del año pasado responde a que como país se tiende siempre a ir mejorando los salarios de manera conservadora.

“Entonces, sí hay una mejora en temas salariales, pero siempre vamos paso a paso. La recuperación postpandemia de Perú comparado a otros países ha ido en crecimiento, pero hemos sido mucho más cautos. Entonces ese tema de ser más prudente con la recuperación responde a los resultados que estamos teniendo”, apuntó durante la presentación del reporte.

Detalló que tras la pandemia del COVID-19 se observó una recuperación del salario a partir de inicios del 2022; en tanto entre abril y diciembre de ese año el salario pretendido promedio creció en 2.5%.

Para este año, según proyectó, se espera una mejora de los salarios. Y es que según dijo, el 80% de empresas que encuestaron indicaron estar dispuestos a aumentar hasta en un 5% su planilla (número de trabajadores) y aumentar hasta 10% el salario.

Sin embargo, aclaró que las empresas también se encuentran a la expectativa de cómo van desarrollándose las variables macroeconómicas, considerando el escenario de protestas y manifestaciones que se reportaron desde fines del año pasado.

“No es que la proyección se cumpla si los indicadores macroeconómicos no toman un rumbo. Primero están cautos si es que se logra tomar un rumbo adecuado”, sostuvo.

Por puestos y profesiones

Al analizar el salario promedio por puestos, se observa que en Perú el salario para puestos Junior se ubica en US$ 466, por debajo de Ecuador con US$ 519; Panamá con US$ 742; Argentina con US$ 775 (dólar oficial); y Chile con USD 837.

En cuanto al salario de los jefes o supervisores, en Perú se ubica en US$ 1,403, también por debajo de Chile (US$ 1,430), Panamá (US$ 1,440) y Argentina (US$ 1,818 con el dólar oficial).

El informe también evaluó el salario pretendido en tres sectores específicos. Así, para puestos Senior y Semi Senior en el área de Tecnología y Sistema el salario se ubicó en US$ 1,005, en el área de Administración y Finanzas se situó en US$ 1,020 y en el área de Producción Abastecimiento y Logística, el ingreso mensual fue de US$ 935.