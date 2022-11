Siendo las industrias de manufactura, inmobiliaria y transporte las que más registran incidentes.

De acuerdo con la última publicación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a mayo del 2022, se registraron 3,040 notificaciones; mientras que en mayo del 2021 fue 2,409 y en mayo de 2020 fue de 447, dado que ya se habían aplicado las medidas de aislamiento para contener los contagios por COVID-19. Sin embargo, si se compara con el número de reportes registrados antes de la cuarentena, se tiene que en febrero del 2020 la cifra registrada era de 3,239.

Los accidentes de trabajo no mortales más frecuentes son la caída de personas, golpes por objetos, esfuerzos físicos o falsos movimientos y caída de objetos; entre otros.

“Si bien los seguros obligatorios dan cobertura en casos de accidentes (lesiones graves y fallecimiento), ciertas empresas peruanas lo incumplen, poniendo en riesgo a sus colaboradores e, incluso, a su patrimonio, exponiéndose a multas y sanciones”, comentó Fiorella Bisso, gerente general de Mutual Asesores y Corredores de Seguros.

Cabe precisar que el Seguro Vida Ley, es obligatorio y está dirigido a todos los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual al que se sujeten, así como a los trabajadores de entidades y empresas del sector público que estén sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo.

“Si un trabajador sufre un accidente y la empresa no tiene vigente el seguro o no pagó la prima, cometerá una infracción grave. Si es mediana o gran empresa, la multa alcanza hasta S/ 7,222; si es micro o pequeña empresa, pagará S/ 2,070 y S/ 2,714, respectivamente”, señaló Bisso.

En caso de invalidez total o fallecimiento por accidente, debe cubrir el valor del seguro a favor del trabajador, equivalente a 32 remuneraciones. “La cifra variará según los honorarios del afectado. Si es colaborador de una Mype con sueldo mínimo (S/ 1,025) la empresa asumirá S/ 32,800 soles, más la multa por falta de seguro S/ 2,070, sumando en total S/ 34,870“, precisó la ejecutiva.

Además de asumir el costo de la indemnización por no contratar el seguro de Vida Ley, las empresas también están expuestas al pago de una multa, ya sea porque no contrató el seguro, porque no lo mantuvo vigente, porque no pagó oportunamente su costo o porque no lo registró ante el Ministerio de Trabajo.

A modo de ejemplo, Bisso dijo a gestion.pe que si un obrero de una pequeña empresa (25 trabajadores en planilla), con un salarios de S/ 2,000 tiene un accidente en construcción y fallece la empresa deberá pagar:

- 32 sueldos x 2,000 = S/ 64,000 por no tener un seguro activo, sino, el seguro cubriría este monto.

- La empresa recibe una sanción por Sunafil de 0.97 x 1 UIT (4600 soles)= S/ 4,462

De otro lado, cabe resaltar que el seguro vida ley cubre también fallecimiento natural o por enfermedad. “No tiene que pasar un accidente laboral para que se active. Por ejemplo, en fallecimiento por COVID 19 cubre a la familia con 16 sueldos. Este seguro cubre cualquier tipo de fallecimiento, enfermedad, cáncer, caídas o negligencias. Lo único que la ley excluye, es el fallecimiento por suicidio. Este seguro puede activarse en cualquier momento del año”.

Cifras de Pacífico

Por su parte, Miguel Ortiz de Zevallos, gerente de Negocios Empresariales de Pacífico Seguros, comentó a gestion.pe que el número de accidentes de trabajo aumentó respecto al año pasado, debido a que también ha aumentado el número de trabajadores expuestos, “Ya estamos en los rangos de los años 2019 y 2020. Sin embargo, vemos que la incidencia ha disminuido. Es decir, en el caso de Pacífico registramos que, aproximadamente hay 32 accidentes menos por cada 10,000 expuestos”, sostuvo.

Al ser consultado su la prima aumentaría el siguiente año por la mayor siniestralidad, Ortiz de Zevallos dijo que “no necesariamente”.

“Hay un monitoreo de la siniestralidad por sector y por empresa. Regularmente las primeras acciones empiezan con asesorar a las empresas en la mejora de su sistema de gestión de prevención de riesgos y respaldar así la seguridad de los colaboradores”, indicó.

En esa línea, dijo que parte importante de un seguro para respaldar a los trabajadores y a las empresas frente a los riesgos laborales, es realizar capacitaciones constantes y acordes al rubro en el que está la empresa.

“Nosotros implementamos un programa de prevención de riesgos, que cuenta con una plataforma web para nuestros clientes y los ayuda en la autogestión de los servicios. Con ella, hemos registrado que, comparando la diferencia de incidencia entre los usuarios y no usuarios de la plataforma, los primeros registran 0.37% menos de accidentes, lo que significa 754 accidentes menos comparando setiembre 2021 vs. setiembre 2022″, refirió.

