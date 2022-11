“Vamos a empezar el diálogo con la superintendencia para que nos permita tener una mayor flexibilidad y acercarnos a nuevos segmentos”, mencionó.

“Al segmento de estrato B, que no es el corporativo, un segmento al que no se llega”, agregó.

Ello implica, explicó Morón, ver cómo a través de bancos e instituciones financieras se llega con esa oferta a dicho segmento.

Según dijo, la superintendencia ha entendido esto por años como la necesidad de una legislación especial para un producto especial.

“Nosotros estamos haciendo un cuestionamiento a esa lectura, ¿ese ha sido el enfoque más productivo; eso es lo que piden los clientes que no están con nosotros?, ¿es un producto especial o en realidad es un producto que ya existe y solo se tiene que ofrecer por otros canales?”, cuestionó el presidente de Apeseg.

Primas de seguros

En los temas de salud está todo como moderado, la el tema de COVID-19 lo terminamos de digerir de alguna manera. La buena noticia, entre todo, es que pareciera que la inflación vendrá moderándose; entonces, la perspectiva es que el año que viene estaremos con inflaciones muy por debajo de lo que estamos ahora”, dijo.

“Vamos a cerrar el año con 7% u 8% de inflación, entonces las cosas están costando más; pero, por otro lado, la tendencia del tipo de cambio también se moderó. Entonces no esperaría ningún aumento significativo en ninguno de los rubros, y en la misma línea la EPS, porque ahí hay una competencia muy grande del segmento”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Alianzas de aseguradoras con insurtech apuntan a reducir siniestralidad

En el caso de las EPS, Morón indicó que estas no pueden aumentar “demasiado” las primas de seguros porque las empresas podrían prescindir de ellas. “Y no es un año boyante para las empresas, entonces no pueden exagerar. Además, los temas de siniestralidad de salud no tienen una tendencia compleja, entonces no se esperaría grandes variaciones”.

Finalmente, dijo que para el 2023 los rubros que presentarán mayor dinamismo serán vida, seguido de salud.

LEA TAMBIÉN: Empresas de seguros y prestadoras de salud buscan definir costos de medicamentos recetados en clínicas