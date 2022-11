“Rímac, en el lanzamiento de su plataforma van a incluir la insurtech Dacadoo; e Interseguros ha sacado la alianza con Betterfly, lo que está detrás es una mirada diferente a la relación de los seguros con las personas. Estas dos iniciativas que se han lanzado cambia la relación porque ayudan a las personas con su bienestar de todo tipo, salud y financiero”, señaló.

¿Cuál es el beneficio de las insurtech? Según Morón, les permite a las compañías tener un acompañamiento con las personas y no estar solo en el siguiente siniestro, “lo cual, le hace sentido a la compañía de seguros, porque si se cuidan son más baratos; porque la persona tendrá menor siniestralidad en temas de salud”.

Si bien no pudo adelantar sobre otras posibles alianzas, el presidente de Apeseg adelantó que hay interés por las demás aseguradoras de contar con este servicio. “La misma lógica deberían aplicar las aseguradoras más grandes, que tienen esta relación de salud, ahorro para la vejez. No me sorprendería que las otras tres que están en el mercado anuncien -alguna alianza- en cualquier momento”.

LEA TAMBIÉN: OPINIÓN: (Pre) ocupándonos del siguiente desastre