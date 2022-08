En lo que se avanzará en estos días, sin embargo, es en el acondicionamiento del campamento y el mantenimiento de las vías que conectan con las obras de la etapa I del proceso de reactivación, es decir, para concluir la Presa Angostura y la Derivación Angostura-Colca, dijo Arturo Arroyo, gerente de Autodema en diálogo con Gestión.pe.

En julio último, el proyecto Majes Siguas II se destrabó gracias a la firma de la Adenda N° 13, que introduce cambios tecnológicos en la construcción de la infraestructura hidráulica, el cual consiste en una mayor cantidad de tomas de agua y cambiar la tecnología de canales abiertos a riego tecnificado. Para seguir el proceso, estaba pendiente el desembolso de más de US$ 48 millones al concesionario (Angostura Siguas - Cobra), el cual se realizó el 11 de agosto pasado.

Mientras que la entrega del expediente técnico N° 2 al Gobierno Regional de Arequipa, para la segunda fase de Majes Siguas -que incluyen las obras del sistema de conducción y distribución de las Pampas de Majes II- tendría un gran avance pese a que existía un plazo de 60 días para el concesionario, pues durante agosto no solo se presentó el documento sino que ya se han absuelto dudas y precisiones en torno al expediente. “ Estamos a puertas de su aprobación final, sería en 10 días máximo. Este sería el último expediente ”, indicó Arroyo.

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2025, publicado el jueves 24 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que las obras de la segunda etapa inicien en 2024 , luego de que se subsane algunos pendientes administrativos y financieros; entre ellos, la aprobación del expediente técnico 2 -mencionado líneas arriba-, las autorizaciones ambientales y el cierre financiero. Asimismo, el Gobierno Regional y Autodema deberán entregar los predios necesarios para las obras.

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2023-2025

Sobre este último punto, Arroyo informó que a la fecha cuentan con 50 de los 54 predios del ex anexo de Pusa Pusa que se entregarán al proyecto. Autodema tiene pendiente la adquisición de los cuatro predios faltantes aunque a la par, mantiene un tenso diálogo con los ex pobladores de la comunidad quienes se rehúsan a dejar los terrenos. No obstante, Arroyo anotó que esperan culminar la entrega de éstos y otros terrenos en cuatro meses aproximadamente.

Pero mientras el “nuevo” Majes se reactiva, el Consejo Regional de Arequipa está por declarar en emergencia la la infraestructura hidráulica de Majes Siguas I debido a que 50 metros del túnel 9, construido en zona de falla geológica, se encuentra deteriorado por la antigüedad (40 años). La declaratoria serviría para que Autodema pueda realizar una contratación directa por un millón de soles para que una empresa se encargue de “tapar una serie de grietas dentro del túnel”.

Distribución de tierras

Según la cédula exportadora del proyecto Majes Siguas II, las 38,500 hectáreas nuevas habilitadas en la zona de la pampa se destinarán a la producción de los siguientes cultivos: uva (10,000 hectáreas), alcachofa (4,600 ha), páprika (4,500 ha), palta (3,000 ha), ají (3,000 ha), ajo (2,600 ha) y otros (10,800 ha).

“Estos cultivos se pueden clasificar en transitorios (alcachofa, páprika, ají, entre otros) y semipermanentes (uva y palta). Los cultivos transitorios se siembran y cosechan en un plazo máximo de un año; mientras que los cultivos permanentes, luego de la siembra, demoran entre 3-4 años para la primera cosecha”, señala el MMM publicado la semana pasada.

Asumiendo que las nuevas superficies instaladas tendrían rendimientos similares al promedio de la región de Arequipa y tomando en cuenta los precios de 2007, se calcula que, el valor de la producción de los cultivos agrícolas ascendería a S/ 972 millones anuales reales y contribuiría en promedio en 1.8% al PBI agropecuario y 0.14% al PBI total en la fase de operaciones.

Asimismo, asumiendo que todo lo que se produce se exporta, se estima que el valor de las agroexportaciones alcanzaría un monto aproximado de US$ 1,400 millones anuales, que representa el 8.8% de las exportaciones no tradicionales y 2.3% de las exportaciones totales de 2021.

Datos