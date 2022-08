El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la inversión privada se mantendrá estancada este año -es decir, con crecimiento cero- no obstante estima que la inversión pública repuntará este año en 8.5%, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

El documento indica -respecto a la inversión privada- que está crecería 2.5% el 2023 sostenida principalmente por la mayor ejecución de inversiones en infraestructura, la implementación de medidas para la promoción de inversión, “en un entorno favorable para la recuperación progresiva de confianza de inversionistas”.

La proyección del MEF sobre la inversión privada para el 2023 está por encima de la estimación del BCR ya que está sostiene que la inversión privada crecerá en 2% el 2023. En abril se esperaba -desde el MEF- que está crezca en 2.5%.

El MMM sostiene -respecto a la inversión en infraestructura- que estará sostenido por la mayor ejecución de grandes proyectos de inversión como el Terminal Portuario de Chancay, Majes Siguas II, Terminal Portuario Muelle Sur, Línea 2 del Metro de Lima y la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, cuyos compromisos de inversión total superaran los US$ 11,000 millones y a la fecha presentan avances en su ejecución.

Estas inversiones -sostiene el MEF- será apoyado por el inicio de la ejecución de proyectos bajo Asociación Público Privada (APP) adjudicados entre el 2020 y 2022, entre los que se encuentran el Terminal Portuario de Chancay ( US$ 3,000 millones) que se encuentra realizando obras de la primera etapa de modernización del puerto relacionadas al túnel entre el complejo portuario y el ingreso al terminal; Majes Siguas II (US$ 654 millones) que reiniciaría obras en los próximos meses; Terminal Portuario Muelle Sur Bicentenario (US$ 731 millones); Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 5,346 millones); Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez (US$ 1,200 millones) y los enlaces de transmisión Nueva Yanango-Nueva Huánuco y Mantaro Yanango-Carapongo por US$ 544 millones.

Un detalle a tomar a consideración es que no se anuncian o se toman en cuenta nuevas inversiones en infraestructura.

-Inversión pública-

El MMM estima que -en el caso de la inversión pública- está crecerá 8.5% este año. Una proyección por debajo de lo que se esperaba en abril, ya que por entonces se proyectaba un repunte de 11%.

Igualmente la proyección del MEF esta por encima de lo que espera el BCR ya que en su último reporte de inflación consideró que la inversión pública se expandiría este año en apenas 2.1% mientras que para el 2023 cree que está se expandirá en 1.6%.

El documento indica -justamente- la “aceleración de la inversión pública” como parte de las medidas económicas para impulsar el crecimiento de la economía. Desde el MEF se señala que las medidas estarán enfocadas en ampliar el financiamiento a proyectos de rápido impacto, mayores recursos para inversiones en zonas rezagadas y reactivación de obras paralizadas.

Además, de intensificar las asistencias técnicas y el acompañamiento para mejorar el desempeño de la gestión de proyectos en las entidades públicas, lo que permitirá evitar las paralizaciones y asegurar la continuidad, gestionar discrepancias, controversias, arbitrajes e incumplimiento de contratos.

En ese sentido, dice que se implementarán medidas para garantizar una rápida y mayor ejecución de proyectos en el ámbito de competencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esta entidad -cabe recordar- cambio a inicio de año a su directora por un excandidato al parlamento.

Asimismo -dice el MEF- que se fortalecerá el financiamiento de inversiones a municipalidades con menores recursos y elevados niveles de pobreza. Estas medidas -agrega- serán complementadas con:

La optimización de la gestión de inversiones en las entidades públicas a través de una mayor asistencia técnica y acompañamiento intensivo para que las entidades cumplan sus cronogramas de ejecución

Creación de la Comisión de Alto Nivel para el seguimiento y evaluación al avance de proyectos

Reactivación de obras paralizada

Inducción y capacitación a nuevas autoridades para impulsar las inversiones.

En cambio, el BCR que en su último reporte de inflación indicó sobre el crecimiento de la inversión pública será por la continuidad en los proyectos de inversión a cargo de gobiernos subnacionales. Asimismo, se considera que una parte importante del gasto en inversión de 2023 corresponderá a grandes proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno Nacional.

