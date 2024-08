Así lo detalla Shirley Mozo, directora general de Patrimonio Cultural del Mincul, a Gestión. La nueva plataforma digital para la venta de tickets online funciona, vale decir, en el mismo dominio web que administraba Joinnus desde el año pasado: tuboleto.cultura.pe.

Una app y otras mejoras

En diciembre del 2023 se lanzó dicho portal y el 20 de enero de este año se agregó a Machu Picchu. Resultado de ello, se generaron protestas en la localidad de Machu Picchu Pueblo. Resultado de esas paralizaciones, se acordó que el Mincul diseñaría un plataforma digital estatal para la administración de las entradas al atractivo turístico.

Concretada esa promesa, ahora el ministerio apunta a otro camino. “Se está diseñando un aplicativo para que pueda descargarse en celulares y se puedan comprar las entradas. Está en desarrollo”, revela Mozo.

De acuerdo a la funcionaria del Mincul, alrededor de la segunda semana de agosto podrían dar mayores novedades respecto al estatus de la app, aunque primero buscarán asegurar que “todos los usuarios” están satisfechos con el nuevo portal web.

“También trataremos de comunicar con la debida anticipación e invitar a la capacitación y socialización para el uso de los mismos”, complementa.

Mozo indica que, desde el ingreso de Machu Picchu a tuboleto.cultura.pe hasta el cierre del primer semestre del 2024, se han vendido casi 930 mil entradas al complejo turístico.

En el nuevo portal administrado por el Estado hay novedades operativas interesantes. Primero, ya está permitido el uso de billeteras digitales para adquirir las entradas. “Podrás ver incluso vídeos de la ruta que tú estás escogiendo para el ingreso”, agrega Mozo.

Horarios. La entrada a Machu Picchu inicia a las 6 a.m. y acaba a las 3 p.m. Para ambas horas, existen tarifas diferenciadas: adultos pagan S/ 72 y estudiantes S/ 16.

La directora general de Patrimonio Cultural del Mincul comenta también que se ha habilitado a “TuBoleto”, un canal de atención que tiene una línea de conexión nacional y extranjera, así como un correo (tuboleto.cultura.gob.pe) para que tanto operadores o turistas puedan hacer llegar sus quejas o inquietudes.

Vale recordar que, paralelo a este impulso digital, el Mincul aprobó recientemente un aforo dinámico para Machu Picchu. Este implica dos tipos rangos de máximos visitantes permitidos al día en la Llaqta. En temporada regular serán 4,400 personas y 5,600 en temporada alta (1 de junio - 15 de octubre). La venta presencial, de 1,000 boletos diarios, se mantiene de igual forma.

“Nosotros estamos entrando en un proceso de globalización de nuestro servicio cultural. Finalmente, lo que queremos en esta visión de mejora es justamente tener un mejor producto cultural de disfrute y al beneficio de todos”, indica Mozo.

La vocera del Mincul asegura también que el Estado peruano ya no tiene ningún acuerdo con Joinnus, ya que no se renovó su contrato. Su logo ya no aparece más en el portal web. La ticketera había administrado el sistema de ingreso a Machu Picchu en el mismo dominio web donde ahora se aloja la plataforma estatal.

Cerrojos contra reventa

Además de las nuevos circuitos habilitados, cada una con rutas determinadas y tiempos de visita máximos que pueden llegar hasta la hora y media, Mozo indica que el nuevo tuboleto.cultura.pe incluye mejoras de seguridad para combatir la reventa, duplicidad de identidades y otros problemas que se presentaban con regularidad en Machu Picchu.

Es así que se ha concretado una interoperatividad con las bases de datos de Reniec, Migraciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Sernanp.

“Importa ese cruce de información porque ya no habrán los supuestos o comentarios del tráfico de venta de entradas por doble identidad o la venta de un mismo boleto a varios usuarios. Podremos acreditar de forma más inmediata la identidad del comprador”, asegura Mozo.

El intercambio también agilizará el ingreso de los visitantes a Machu Picchu en el mismo lugar. “Se tendrán a la mano los datos de los pasaportes. Eso agiliza el registro. Mejorar el sistema también significa reducir los tiempos de ingreso. Crecer en aforo no puede significar mantener las colas de ingreso que hay”, remarca la funcionaria del Mincul.

Un tercer beneficio de este cruce tiene que ver con el perfeccionamiento del control de los otros actores del control de visitas en Machu Picchu: los operadores turísticos.

Circuitos. “Panorámico”, “Circuito clásico” y “Machupicchu realeza” son los nombres de los circuitos que se pueden escoger en el portal web. En total, se ofrecen 10 rutas entre los tres tipos de visita.

Según Mozo, para que estos puedan ofrecer el servicio del Camino Inca, deben estar acreditados por el Sernanp, aparte de contar con su acreditación base del Mincetur. Con el cruce de datos con ambas entidades, el Mincul podrá verificar ello con mayor facilidad.

“Hemos identificado a los operadores calificados por Sernanp para emitir el boleto del Camino Inca para poder acreditarlos. Del mismo modo con Mincetur, para tener a los operadores registrados, que generan algunos beneficios para ingresar al santuario”, explica Mozo.

La directora general de Patrimonio Cultural del Mincul revela también que, como parte del lanzamiento del nuevo portal web, han capacitado a operadores turísticos a nivel nacional, incluyendo Cusco y el mismo Machu Picchu Pueblo. Este proceso se hará también con el lanzamiento de la app.

