El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, señaló en la víspera que el CNT está conformado por representantes del sindicato, de los gremios, de los empleadores y el Gobierno, ese es el escenario adecuado.

Pero desde otro frente, el Congreso, ya se venían presentando iniciativas para el alza de la RMV.

Gestión conversó con expertos en el tema para analizar la viabilidad y sobre lo que sería una solución si se quiere generar un cambio significativo en el mercado laboral.

Propuestas legislativas previas al aumento del salario mínimo

Durante el mensaje a la Nación, Dina Boluarte mencionó que en el último trimestre del 2024, se aprobará el incremento de la Remuneración Mínima Vital. No especificó cuánto sería el monto, pero este anunció emocionó a miles de peruanos.

Previo a ello, congresistas venían presentando proyectos de ley sobre el tema. Los cuales aún están pendientes de debate.

El primer proyecto de ley fue realizado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, quien propuso que se declare de interés nacional y necesidad pública el incremento de la RMV.

El documento presentado refiere que “el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, evalúe el incremento de la RMV por un concepto igual o mayor a S/ 475 , para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo que la remuneración mínima vital pasaría de S/ 1.025 a S/ 1.500″.

Mientras que, el segundo proyecto de ley fue presentado por Waldemar José Cerrón Rojas, de Perú Libre, quien también propone que se declare de interés nacional el aumento de la RMV, pero que se dé como un reajuste automático de valor de 30% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Si se toma en cuenta que la UIT está en 5,150, el salario mínimo para este año sería S/ 1,545.

Gestión conversó con Juan Valera, abogado laboralista, quien explicó que estas propuestas se deberían a que el valor de la canasta básica excede el sueldo mínimo, y la RMV está destinada a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, “pero si entendemos que los costos han aumentado, el sueldo mínimo debería aumentar para estar a la par del costo”.

Sin embargo, no se descarta que se use el tema para captar la aceptación de los ciudadanos. Daniel Robles, abogado laboralista y socio principal de Robles Ibazeta Consultores, menciona que “de los últimos 14 aumentos, 12 tuvieron que ver con coyunturas políticas”.

Pymes serían las más perjudicadas con el aumento de RMV. Foto: Andina

Impacto en el mercado laboral

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, señala que también habrá un aumento del costo laboral de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo en, al menos, S/1,568 anuales, “ya que no solo subirán los 12 sueldos, sino también las 2 gratificaciones, la CTS, el aporte a Essalud, el seguro de Vida Ley, entre otros”.

Además, menciona el incremento de la Asignación Familiar en S/9.50 mensuales para toda la planilla de la empresa. Como se sabe, este beneficio asciende al 10% de la remuneración mínima vital para todos los colaboradores que tengan uno o más hijos menores de edad.

Finalmente, también impacta el incentivo a la informalidad laboral, la cual, según el INEI, asciende a 76.8% a diciembre de 2021 (era 72.7% en diciembre de 2019). “Con el incremento del sueldo mínimo, muchas empresas, sobre todo las mypes preferirán pasar a la informalidad a sus trabajadores, ofreciéndoles seguir pagándoles S/930 mensuales, pero sin descuento de AFP, a cambio de salir de la planilla”.

Daniel Robles agrega que luego de ocho años de creadas las micro o pequeñas empresas, estas no salen de su condición, sino que mueren o se mantienen: “Estamos en un país en el que se busca un puesto de trabajo entre más del 80% de empresas que son micro o pequeñas, en condiciones de trabajo precarias, sin acceso a beneficios sociales. Si ya está así la economía, ¿qué pasaría si seguimos encareciendo los costos?”.

Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, declaró que no estarían de acuerdo con ningún aumento de la RMV: “Los microempresarios no van a poder cubrir este aumento. Por el momento, no. Que haya un incremento del PBI que se discute, es simplemente un rebote. Que no es lo real. Esto significa que si aumenta el sueldo mínimo vital nos va a llevar más a la informalidad. Es perjudicial para el país”, dijo para Canal N.

Para los expertos, al proponer un aumento de la RMV no se está considerando que varios sectores continúan golpeados; por lo que, los obligaría a decidir entre frenar contrataciones, realizar un cese de trabajadores y que uno haga la labor de tres, que haya empleos precarios, la tercerización, o que caigan en la informalidad laboral.

“Estaría aumentando la brecha de la informalidad, y la formalidad que la Presidenta dijo que se consiguió en los últimos tiempos, podría revertirse”, advierte Valera.

Wilson Gutiérrez, asociado del Estudio Salas Rizo-Patrón & Margary Abogados, hace énfasis en que el Estado debe revisar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

“No sirve aumentar la RMV si hay empresas que no pagan los beneficios sociales como la CTS, utilidades, gratificaciones. Eso es lo primero que se debería verificar el Estado porque si encima se les quiere dar un costo laboral mayor, las empresas optarán por despedir trabajadores y por la informalidad”.

Incrementar la RMV incrementaría la cifra de informalidad. Foto: Andina

La solución más idónea para el crecimiento de la economía

En su momento, el Banco Central de Reserva también opinó sobre el tema, aclarando que esta decisión no debería responder a una decisión política: “Lo que buscamos es que haya criterios claros para aumentar el sueldo mínimo, que no sea una decisión política. Y cada dos años, o el periodo que se establezca, se ajuste. Más que antes de elecciones o por idea política. Que sea más predecible. También viendo que pasa en el mercado laboral”.

Gutiérrez concuerda y comenta que “debería haber un consenso técnico porque tampoco se trata de perjudicar a las empresas. Meterle más costos laborales puede ir en perjuicio incluso de los pocos trabajadores que hoy en día son formales”.

En Chile, indica Robles, existe una propuesta técnica económica que tiene una periodicidad fija y cada dos años se tiene en cuenta el nivel de productividad de los trabajadores, la inflación y la informalidad. En Colombia y México es cada año.

Estos son elementos con variables matemáticas que tienen un valor. Expertos analizan esas variables, comentan si es positivo y si corresponde un porcentaje de aumento, si no, no.

“En el Consejo Nacional de Trabajo están representados el Estado, el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Un paso previo a la fórmula técnica no debería ser aprobar un aumento de sueldo, sino aprobar una ruta de largo plazo, una ley que permita que cada cierto tiempo, de manera periódica y técnica, obligatoriamente se revise el aumento de sueldos con criterios técnicos alejados del tema político”, agrega.

Los expertos consideran que el objetivo de una ley en el mercado laboral debería enfocarse en que ese 80% que son informales, puedan acceder a un empleo que goce de planilla y beneficios sociales.

“La mejor manera de subir los sueldos es generando más puestos de trabajo dignos. La solución es hacer más atractiva la inversión, que más personas extranjeras inviertan, que se creen más puestos de trabajo y se genere empleabilidad”, finaliza.

Dato

En los últimos 13 años hubo algunos aumentos del sueldo mínimo: en agosto del 2011 subió de S/ 600 a S/ 675, y en julio del 2012 se elevó a S/ 750. Después de casi cuatro años, en mayo del 2016 se aumentó a S/ 850. Todos esos incrementos se dieron durante el gobierno de Ollanta Humala.

Luego, en la administración de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del 2018 se elevó de S/ 850 a S/ 930.

El sueldo mínimo se elevó por última vez en mayo del 2022, cuando el gobierno de Pedro Castillo dispuso un aumento de S/ 95, pasando de S/ 930 a S/ 1,025.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.