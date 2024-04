El Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 006-2024 el mes pasado, que entre otras cosas, establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera orientadas a asegurar la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público durante el 2024. Sin embargo, existe una contradicción ya que en su quinta disposición complementaria menciona una aplicación temporal a la regla fiscal para operaciones de endeudamiento directas o garantizadas de gobiernos regionales y locales. Permitiendo un sobreendeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El 25 de marzo, Gestión informó que el Ministerio de Economía autorizó a que la Municipalidad de Lima se endeude hasta por 3.5 veces sus ingresos. Al respecto, el ministro José Arista aclaró que “luego de idas y venidas, y revisando sus estados financieros hemos flexibilizado el límite a S/ 1,400 millones de bonos para este año, y ahí no más. Es para no comprometer las posibilidades de repago frente a sus bonistas y evitar que, si la municipalidad no honra su deuda, no demanden al Estado peruano. Tratamos de cautelar estos niveles de endeudamiento”.

Sobre estas declaraciones, el Consejo Fiscal (CF) advirtió que se debe aclarar si el eventual espacio de endeudamiento (de S/ 1,400 millones para 2024) incorpora el cálculo del impacto de los pasivos derivados de los arbitrajes internacionales en contra de la MML.

Con ello, la entidad fiscal advierte que de concretarse los planes de endeudamiento de a MML, la alcaldía enfrentaría una peligrosa situación de sobreendeudamiento y de eventuales desequilibrios presupuestarios para las siguientes administraciones municipales.

El cambio normativo introducido con el DU N° 006-2024 podría llevar a que la MML alcance un saldo de deuda total superior a los S/ 4 mil millones en 2024 , lo cual es aproximadamente el doble del máximo que la MML ha tenido en el pasado (S/ 1,926 millones en 2020).

El análisis realizado por el CF sugiere que, de realizarse el plan de endeudamiento de la MML, este afectaría a las siguientes cinco administraciones municipales. “Es necesario que las autoridades rectoras se pronuncien acerca del cumplimiento de la normativa que indica que los ingresos de las entidades deben colocarse en la Cuenta Única del Tesoro, y no en la banca comercial. Asimismo, en aras de la transparencia, el CF considera que el Poder Ejecutivo debería explicar la motivación y sustento para cambiar la política expresada en el DU N° 003-2024″, detalla un comunicado del CF.

Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, comentó a Gestión que la norma que permite a los gobiernos locales emitir bonos debería eliminarse. “El manejo de la deuda (de la MML) va a ser muy difícil tomando en cuenta lo que estipulan las reglas fiscales”. Ello, coincide con lo recomendado por el CF sobre que no es adecuado establecer excepciones al cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales basadas únicamente en las calificaciones crediticias debido a que esas calificaciones normalmente consideran que la entidad evaluada incorpora un eventual rescate del Gobierno Nacional y a que el análisis de las calificadoras solo abarca a la deuda financiera.

En ese sentido, considera importante que el Poder Ejecutivo prepare una propuesta legislativa que modifique el marco fiscal subnacional para establecer las medidas correctivas definitivas hacia el futuro.

