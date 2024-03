Esta iniciativa, al parecer, sería contradictoria debido a que se encuentra en el paquete de medidas de “recortes de gastos públicos” para cumplir con un déficit fiscal con un “techo” de 2% del producto bruto interno (PBI) para este año, que se emitió el pasado sábado en el Decreto de Urgencia N° 006-2024.

En su quinta disposición complementaria se menciona la aplicación temporal y extraordinaria de regla fiscal para operaciones de endeudamiento directas o garantizadas de gobiernos regionales y locales con una calificación crediticia igual o mayor a BBB+. De esta manera, aplica a la MML.

Sobre este nuevo DU, que modifica el artículo N° 10 del Decreto de Urgencia 003-2024, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, indicó que revisaron los estados financieros de la MML, que preside Rafael López Aliaga, los cuales justifican la razón de dicha decisión.

“Luego de idas y venidas, y revisando sus estados financieros hemos flexibilizado el límite a S/ 1,400 millones de bonos para este año, y ahí no más. Es para no comprometer las posibilidades de repago frente a sus bonistas y evitar que, si la municipalidad no honra su deuda, no demanden al Estado peruano. Tratamos de cautelar estos niveles de endeudamiento”, mencionó el ministro en RPP.

Al respecto, Luis Arias Minaya, exjefe de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lamentó el retroceso en su posición del MEF al autorizar a la MML a sobreendeudarse. “MEF antes había limitado nuevo endeudamiento de la Municipalidad de Lima. Ahora, lo ha autorizado hasta 3.5 veces sus ingresos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En conversación con Gestión, para Carlos Casas, exviceministro de Economía del MEF y profesor de la Universidad del Pacífico (UP), este cambio de posición del MEF se debería -en su opinión- a una presión política de parte del alcalde Rafael López Aliaga.

Cabe señalar que en febrero se emitió el DU 003-2024, en el cual se estableció la suspensión, hasta el 31 de diciembre, de la posibilidad para los gobiernos subnacionales con calificación crediticia BBB+ o superior de llevar a cabo operaciones de endeudamiento directo o garantizado.

No obstante, la MML se opuso a la medida y aprobó una ordenanza en el que subrayó su autonomía municipal.

Casas manifestó que la ciudad de Lima está endeudada, “ pero todavía tiene un espacio más para financiamiento ”. “Lo que podría ocurrir, desde un punto de manejo de deuda, es que paguen bonos que se terminen ahora por bonos que se vencen a 10 años, es una operación de administración de pasivos”, anotó.

Agregó que, si se abre más la puerta para que aumente el endeudamiento, la deuda de la municipalidad podría llegar a ser cuatro veces sus ingresos, con lo cual va a limitar el accionar de los futuros alcaldes.

“Pondría en riesgo la provisión de los servicios de la población y el Gobierno se tendría que ver en la posibilidad de intervenir para rescatar. Por ejemplo, la deuda de La Victoria equivale a 10 veces sus ingresos y es un desastre”, precisó.

¿Decreto contradictorio? Casas expresó que el contraargumento podría ser que en la misma norma no se le pone restricciones al gasto de inversión. “Si la emisión de bono será para desarrollar infraestructura estaría en línea con lo que dice el decreto”, justificó.

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, indicó que el MEF ha tratado de generar un espacio al diálogo con la comuna limeña, con la visión de mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas en general.

“Lo que hagan los gobiernos subnacionales y municipales afectan el resultado final de todo el sector público no financiero. Es posible que bajo ese paraguas haya visto una especie de ‘acuerdo’ donde se determinó un ratio inferior al que llegaría la Municipalidad de Lima si emitiera toda la deuda que anunciaron inicialmente de S/ 4,000 millones o, incluso, ahora hablan de S/ 5,000 millones”, declaró a este medio.

Detalló que si da la emisión de S/ 4,000 millones el ratio de endeudamiento sobre ingresos sería alrededor de cuatro veces los ingresos de la comuna limeña y eso sería insostenible.

En línea con lo antes mencionado, Perea considera que el ministro Arista -en parte- realiza esta medida porque le preocupa que si la municipalidad incurre en impagos, los acreedores demanden al Estado.

¿Sobreendeudamiento?

Recordemos que bajo la administración del alcalde Rafael López Aliaga, la MML -a mediados del año pasado- buscaba financiar obras por S/ 4,000 millones con una operación de emisión de bonos (tres emisiones) sin el aval del Gobierno nacional, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República. Esto, dijo el órgano de control, comprometía recursos de las próximas gestiones, pues tomarían como garantía los impuestos municipales.

En diciembre último, se concretó la primera emisión de endeudamiento por S/ 1,205 millones. Este hecho provocó una oleada de críticas y advertencias sobre el riesgo de sobreendeudamiento. Entre ellos, el Consejo Fiscal (CF) señaló que esta medida compromete la disponibilidad de recursos futuros del municipio lo cual podría generar una situación de desequilibrios presupuestales para las siguientes cinco administraciones municipales.

Medidas de austeridad

El DU aprobado el fin de semana no solo habla de la MML. De hecho, el foco recae en el tan anunciado “Plan de Austeridad”. En las medidas que aprobó el Gobierno se limita el gasto de ciertos rubros, como consultorías, viajes y combustibles, entre otros.

Según el MEF, es el inicio del camino para retomar la eficiencia del gasto público en Perú, generando ahorros para mejorar los resultados fiscales (reducir el déficit fiscal) y reorientar esos recursos para financiar otras prioridades de gasto.

El Poder Ejecutivo implementó medidas que incluyen la reorientación de recursos para garantizar la prestación de servicios públicos que, el año pasado, fueron atendidos por personal contratado bajo el régimen de “locación de servicios”, pero que este 2024 carecen de asignaciones presupuestarias para su contratación.

Con este propósito, las entidades deberán priorizar sus gastos y utilizar los ahorros resultantes para asegurar las contrataciones, dando prioridad a actividades relacionadas con servicios de salud, educación y seguridad, entre otros servicios fundamentales.

Faculta a las entidades del sector público a priorizar su cartera de inversión usando sus saldos no comprometidos para dar cobertura a proyectos en ejecución que requieran mayores recursos, incorporar nuevos proyectos, así como para desarrollar nuevos expedientes de inversión.

Se liberan restricciones a los programas presupuestales para que los saldos proyectados se reorienten a otras acciones o proyectos que requieran financiamiento con carácter prioritario. Se autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar recursos del Fondo de Compensación Regional (Foncor) y Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) para compra de maquinarias.

Eficiencia del gasto público

El DU también estableció iniciativas para limitar gastos no críticos y promover el uso eficiente de los recursos de las entidades y empresas del Estado. De esta manera, se dispuso que el gasto devengado para el año fiscal 2024 no puede superar el monto devengado en el 2023, por toda fuente de financiamiento en las entidades del Gobierno nacional.

En el caso de Petroperú, Fonafe y las empresas bajo su ámbito, se aprobaron medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal.

Incluso, se prohíbe a las entidades del Gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales, a Petroperú, Fonafe y las empresas bajo su ámbito, la adquisición de vehículos automotores, con excepción de los vehículos destinados a seguridad ciudadana, servicios de salud, de limpieza y para gestión del riesgo de desastres.

Se estableció una regulación sobre el uso de unidades móviles estableciendo disposiciones para altos funcionarios, así como el uso exclusivo para el cumplimiento de actividades vinculadas a procesos productivos.

Se autorizó a Sedapal a utilizar los saldos de las transferencias efectuadas a dicha empresa para la ejecución de inversiones, hasta por la suma de S/ 80 millones, así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de agua potable, a través de la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población de su responsabilidad que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Financiamiento de inversiones en municipios

MEF subrayó que la norma también beneficia a los gobiernos locales, del quintil de municipalidades más pobres del país, autorizando una Transferencia de Partidas con cargo a la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de aproximadamente S/ 55 millones, para asegurar la ejecución de sus inversiones

El DU permite que el Tesoro Público adelante recursos de canon principalmente a las municipalidades de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huánuco, entre otras que durante el mes de enero 2024 no recibieron recursos por limitaciones del Decreto Legislativo 1441.

Dispuso ampliar el plazo de las transferencias financieras autorizadas en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto 2024, para aquellos gobiernos locales que no lograron obtener recursos para la continuidad de sus inversiones comprometidas y no devengadas durante el año pasado.

Artículo N° 15: Cabe recordar que el artículo 15 de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2024 hace referencia al Fondo para la continuidad de inversiones de los gobiernos locales.

En el sector Educación, la medida contempló que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda atender los adelantos de obra de los colegios financiados con cargo al “Fondo para el financiamiento de inversiones en ejecución asociadas a contratos de Gobierno a Gobierno”.

“ Este es un paso para alcanzar la meta del déficit fiscal del 2% del PBI este año, pero no será suficiente ”, afirmó Casas. Bajo ese contexto, el exviceministro de Economía dejó en claro que el Gobierno va a tener que mejorar la calidad del gasto en el sector público.

