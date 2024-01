El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su oposición al concepto de “peaje social” propuesto por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, destinado a beneficiar a los residentes de las áreas cercanas a los peajes del norte de Lima.

Durante una entrevista, la autoridad edil mencionó que se opone a esta medida porque los peruanos no tendrían por qué subsidiar a una “empresa corrupta”.

“Yo me opongo absolutamente a darle subsidio de todos los peruanos a una empresa corrupta. He hablado con el ministro Pérez-Reyes y le dije ‘subsidio a un delincuente ya no’. Veamos cómo termina esto en el Tribunal Constitucional porque esto es una violación a derechos humanos gravísima de US$ 140 millones que lo paga la gente más pobre de Lima Norte y Lima Sur”, dijo a RPP Noticias.

“Si quieres un subsidio, dáselo a la gente decente, hay más de 200 concesiones en Perú de transporte de gente decente, ahí sí”, agregó.

No habrá construcción alterna a los peajes

El alcalde de Lima, se mostró en desacuerdo con la eventual construcción de una ruta alternativa para aquellos que opten por no pagar o no tengan la capacidad de abonar el peaje, que ahora se fijará en S/7,50.

Como se recuerda, el ministro de Transporte, Raúl Pérez-Reyes, mencionó la posibilidad de crear un “peaje social” para los vecinos que residen en zonas aledañas a las casetas de cobro y así puedan transitar sin que se afecte sus bolsillos. Por ello, indicó que se está evaluando presentar un proyecto de ley al respecto.

“Lo que estamos viendo es justamente plantear una propuesta normativa, un proyecto de ley, sin duda. Habría que identificar si es un subsidio total o parcial”, sostuvo.

Una de las principales promesas de campaña de Rafael López Aliaga fue la compra de 10 mil motos para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. (Foto: MML)

Rutas de Lima anuncia alza de precio de peajes

Rutas de Lima confirmó, a través de un comunicado, que se incrementará la tarifa del peaje este 2024 en las vías que tiene a su cargo. El costo será de S/ 7.50, un sol más con respecto al año anterior.

La institución detalló que el aumento de tarifa comprende al peaje Chillón, en la Panamericana Norte, y el Centro de Recaudación Pucusana, en la Panamericana Sur.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.