La joyería peruana logró un récord de exportaciones en el 2024 tras crecer 103.7% por envíos de más de US$ 197 millones, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

Según explicaron, este incremento en las exportaciones de joyas se dio principalmente por la mayor cotización internacional de los minerales, especialmente del oro .

Para la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería del gremio exportador, Rocío Mantilla Goyzueta, tras tener garantizado el abastecimiento del metal precioso en el país, gracias al D.S. 214-2023, que modificó el reglamento de la Ley del IGV, ahora es necesario implementar estrategias de promoción a fin de aumentar los volúmenes de exportación.

“Necesitamos una mayor visualización para seguir generando más puestos de trabajo”, dijo.

La representante del gremio consideró que, así como se hizo una gran campaña para posicionar a los alimentos peruanos en el mundo, también se debería realizar algo similar con la joyería y la orfebrería nacional.

Mantilla precisó que entre los aspectos que se necesitan trabajar está la promoción de uso de piedras preciosas, especialmente del ópalo andino (azul y rosa), gema natural que se encuentra esencialmente en Arequipa e Ica.

Además, si bien la joyería y orfebrería tienen una historia y tradición relevantes, sostuvo que este sector requiere de mayor innovación y tecnología, además de diseños propios y personalizados, acorde con las tendencias mundiales. Esto, va de la mano con una constante capacitación de los artesanos peruanos.

¿Qué joyas destacaron?

En 2024 los artículos de joyería de los demás metales preciosos, principalmente de oro sumaron US$ 187.8 millones, representando el 95.3% del total y tuvieron un crecimiento de 118.8 %, debido a los mejores precios de su insumo principal: el oro.

Asimismo, se despachó joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso por un monto de más de US$ 4 millones; así como de las demás bisuterías de metales comunes (US$ 2.6 millones) y las demás bisuterías (US$ 2.5 millones), entre otras.

Durante ese año, el principal destino de la oferta joyera peruana fue Estados Unidos, con pedidos por más de US$ 183 millones, acumulando el 92.9% del total y presentando un incremento de 113% respecto al 2023.

Otros mercados importantes fueron México (US$ 5.4 millones), Chile (US$ 1.9 millones) y España (US$ 1.8 millones), y en menos medida Canadá, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Reino Unido.

