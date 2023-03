La entidad monetaria hizo un análisis con base en los esquemas utilizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Contraloría General de la República (CGR).

Los resultados mostraron que la ineficiencia estatal le cuesta al Perú hasta S/16,394 millones al año, por lo que denomina “desperdicios de recursos en la procura pública”. Este monto supera todo el presupuesto que tuvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que supera los S/14,300 millones.

Este resultado se obtuvo luego de que el BCR utilizó la metodología del BID, tomando en cuenta el gasto público del año 2021 y la composición entre contratación de bienes y servicios e inversiones.

Estos mismos datos se usaron en las metodologías del FMI, cuyo resultado es un costo de S/12,557 millones por el uso redundante e improductivo de recursos en el Perú, mientras que usando la de la CGG, el costo asciende a S/ 10,853 millones.

¿Qué tan relevante es el rango de desperdicios de los recursos públicos?

El BCR explicó que el dato inferior (1.2% del PBI) se obtiene al aplicar al total de adquisiciones del 2021 el coeficiente entre pérdida patrimonial y valor de compra hallado en el documento de la CGR y representaría pérdidas asociadas solo a errores funcionales y posible corrupción.

Por su parte, el estimado superior (1.9% del PBI) aplica a las adquisiciones del 2021 el porcentaje de pérdidas por ineficiencia técnica y corrupción, estimado por el BID.

“En cualquier caso, el rango de desperdicio de recursos es sustancial”, sostuvo el BCR en el Reporte de Inflación de marzo.

Para el instituto emisor hay medidas que se vienen dando en el Poder Ejecutivo para mejorar esta situación. Una de estas es el desarrollo del marco legal del sistema de abastecimiento público, que guiará la logística de las entidades del gobierno, lo que incluye no solo el proceso de compras, sino el manejo de las adquisiciones y su uso para el servicio público.

Asimismo, destacó el avance en la programación multianual del presupuesto, lo que permitiría ligar mejor la presupuestación con el planeamiento estratégico.

¿Cuál es el impacto de la ineficiencia del Estado en el crecimiento?

La entidad monetaria refirió que el uso redundante o improductivo de recursos en el Estado podría afectar negativamente al crecimiento potencial, en la medida en que este repercute en un menor capital físico o una infraestructura de menor calidad.

Los cálculos que presenta el BCR muestran que en los últimos 15 años la tasa de PBI potencial en el Perú se ha reducido, llegando a un máximo de 9.1% en el 2017, hasta cerrar en solo 2.9% el año pasado.

Retraso en el desarrollo

El jefe del Sistema de Información de Macroconsult, Eduardo Jiménez, coincidió con el análisis del BCR en que la ineficiencia del Estado tiene como repercusión un menor PBI potencial y, con ello, un retraso en el desarrollo.

“Lo que termina pasando es que por la ineficiencia no se termina de ejecutar infraestructura básica, como una línea de metro o ferrocarriles, y eso tiene externalidades positivas que no se terminan de dar porque no se ejecuta lo que se debe ejecutar y nuestro PBI termina afectado”, manifestó.

Además, se suma el problema de capital humano en el Estado en sectores como salud y educación, lo que repercute en el futuro de la población.

