Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, el crecimiento de la economía entre enero y marzo habría sido de 0%, debido a los conflictos sociales en los dos primeros meses y a las fuertes lluvias en marzo.

No obstante, sostuvo que en el segundo trimestre habría un crecimiento de alrededor de 3%.

“Estamos esperando una fuerte recuperación en el segundo trimestre, luego de que en el primero se crezca casi cero”, indicó en la presentación del último Reporte de Inflación (RI) del banco.

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, quien suscribe la proyección de estancamiento en los primeros tres meses, señaló que la posición del BCR para el segundo trimestre sería más bien optimista, lo que es normal como autoridad central.

“El BCR trata usualmente de incidir sobre las expectativas evitando que sean muy negativas, tratando de evitar un mayor pesimismo. Hay entonces una visión optimista sobre la recuperación que se prevé”, anotó.

Indicó que el Banco Central podría estar considerando supuestos, como un efectivo impulso de los planes de reactivación del Ministerio de Economía y Finanzas, que no haya un rebrote de la conflictividad social, y un fenómeno El Niño con impacto acotado.

En efecto, Velarde dijo que la probabilidad de un “Niño débil” es de 60%, y asignó un 40% a que sea de magnitud moderada.

“Qué pasa si el impacto por la anomalía climática viene más fuerte, y que se empiece a limitar la inversión pública y otras actividades. Se podría estar tomando muchos supuestos para pensar que el país tendrá una tasa de crecimiento relativamente alta. Cada uno de estos tienen riesgos al alza y se podrían materializar”, expresó Castilla.

Por el lado internacional, tampoco se podría descartar un panorama no tan negativo en los siguientes meses, agregó.

Sobre este punto, Velarde mencionó que los temores de recesión en EE.UU. “en gran medida se han disipado” respecto de lo que se estimaba hace un año. No obstante, reconoció que sigue habiendo riesgos, como la falta de claridad sobre lo que podría pasar tras la quiebra de Silicon Valley Bank.

“El mundo está en una fase de preocuparse ahora por una inestabilidad financiera (eventual corrida bancaria en EE.UU. tras la quiebra de entidades) o recesión, y por la lucha contra la inflación. Es posible que el BCR esté considerando que se va a contener cualquier reflejo en la economía real ante los problemas que están pasando los bancos en EE.UU.”, dijo Castilla.

Inversión privada caería por falta de proyectos mineros

La inversión privada, según el BCR, caería 0.5% en el 2023, frente al 1% de crecimiento que proyectaba en diciembre pasado.

“Estamos bajando (la proyección) de inversión privada ligeramente. Es difícil saber lo que va a pasar. Hay que recordar que el año pasado (bajó 0.5%) fue relativamente alta. Para este año la contracción importante es la inversión minera”, apuntó el titular del BCR.

Puso énfasis en la falta de grandes proyectos mineros por ejecutar en el 2023, lo que explicaría la pronunciada caída prevista para la inversión minera (-16.7%) que arrastraría a la inversión total. En el RI anterior era una previsión similar (-16.6%).

“No hay nuevos proyectos importantes en construcción. Está Zafranal, de cobre; ojalá se pudiera hacer la que tiene Newmont en el norte, que aún no tiene un anuncio concreto. Cuando uno ve en Chile hay una cadena enorme de proyectos mineros, en Perú nos hemos quedado con proyectos pequeños en número y magnitud. Para el próximo año esperamos aún una caída de la inversión minera (8.6%)”, manifestó Velarde.

En cuanto a la inversión no minera, el BCR ahora estima un crecimiento menor (1.5%) que en su proyección de diciembre (3.1%).

“Este primer mes y medio, que ha afectado la actividad, obviamente ha afectado la inversión. En la inversión privada está incluso la residencial, está todo, se puede pensar en construcción. Es en gran medida el ajuste que estamos viendo”, afirmó la autoridad monetaria.

En tanto, Castilla mencionó que, más allá de la caída acentuada de la inversión minera, es la parte no minera la que explica la corrección del estimado del banco.

La revisión a la baja esté relacionada también con el nuevo contexto de incertidumbre ante un posible adelanto de elecciones, escenario que surgió por las protestas en las primeras semanas del 2023.

“Los costos de insumos y bienes de capital para las empresas siguen siendo elevados, la confianza (empresarial) no se recupera plenamente, y hay nuevas fuentes de incertidumbre, pues no se resuelve si habrá escenario electoral, y también los shocks de oferta (protestas y lluvias) mueven las expectativas. Anuncios de nuevas inversiones, en este contexto, no se están dando más allá de las que ya se conocen”, indicó.

Expectativas de empresas se recuperarían en marzo

Respecto de las expectativas empresariales sobre la economía, Velarde indicó el cambio positivo en las expectativas con la entrada del nuevo Gobierno, y el impacto negativo por las protestas

“En los últimos tres meses, hubo una recuperación en las expectativas en diciembre, con el nuevo Gobierno, caen con las protestas en enero, pero no al nivel anterior (a diciembre), y en febrero se recupera cuando amainan las protestas. Vamos a ver qué pasa en marzo, si sigue ascendiendo; probablemente haya cierta recuperación o, en todo caso, se mantendría igual”, estimó.

Destacó que el índice de expectativas (a 12 meses) de los empresarios es más positivo, si se compara con lo que piensan sobre su sector

“A 12 meses, hacia adelante, hay más empresas que creen que estará mejor la economía que aquellas que creen que estará peor. A tres meses todavía está ligeramente por debajo de 50 (tramo pesimista)”, indicó.

Datos

EL BCR rebajó su proyección de crecimiento del PBI para este año de 2.9% a 2.6%. Macroconsult y Credicorp Capital esperan un registro menor a 2%.

El crecimiento de febrero habría estado alrededor de 0.5%, según el BCR.