Sin embargo, en conversación con Gestión, Indecopi se defiende y subraya que no se ha desatendido ningún expediente en el plazo legal y que normalmente se ha dado esta ausencia de profesionales, pero que –más bien– buscan revertirlo. Aun así, lo concreto es que todavía hay vacantes que deben ser llenadas.

Actualmente son cinco salas especializadas que deberían contar con cinco vocales cada una. Pero, de los 25 vocales en total que se debería tener, hay solo 16, informó André Gutiérrez, secretario técnico del Consejo Directivo de la entidad.

Además, hay 25 comisiones, que deberían tener cuatro comisionados cada una. Pero, de los 100 contemplados, se cuenta con 81. Cabe mencionar que a ese monto se llegó recién ayer pues en normas legales se emitió 12 resoluciones formalizando la designación de algunos miembros.

“Tenemos un procedimiento en el que, si algún vocal se inhibe, se abstiene o no se cuenta con la vacante, otro representante de la comisión o de la sala ingresa y ocupa la plaza”, dijo. Pese a que expertos señalaron que esto puede significar que personas con otro expertise atienden temas que no conocen, Gutiérrez consideró que no se da esta situación.

¿Cuál será el plan para completar a los profesionales?

Sobre los vocales, el representante de Indecopi señaló que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene ya en sus manos propuestas para cinco vocales (se plantearon en 2023 e inicios del 2024) enviadas por Indecopi. Pero, hasta ahora, están a la espera de obtener luz verde.

“En el 2023 remitimos dos propuestas; en el 2024, otras tres. Estamos a la espera de la PCM. Ya se están realizando las coordinaciones con ellos para que se agilice”, comentó.

Estos cinco están vinculados a las salas de Eliminación de Barreras Burocráticas, Defensa de la Competencia, y Procedimientos Concursales.

Los otro cuatro que faltarían, dice Gutiérrez, hay algunas propuestas, pero aún en revisión dentro de la entidad (todavía no se envían a PCM).

La selección de comisionados, por su parte, está totalmente a cargo de Indecopi. El representante recordó que los 12 recién designados tuvieron un proceso previo de hasta un mes y medio. Comentó que un planteamiento para un miembro de las comisiones pasa por recursos humanos de Indecopi, asesoría jurídica, gerencia general, presidencia ejecutiva, consejo directivo.

“Estamos haciendo las acciones necesarias para lograr el 100%. En comisiones estamos dando pasos agigantados, en el caso de (lo pendiente) en PCM, estamos teniendo una coordinación efectiva para que se dé”, subrayó.

Aun así, dijo que hay un tema que les preocupa y que es una de las explicaciones, a su criterio, del por qué cuesta tanto conseguir vocales y comisionados.

Dictamen: Más sesiones

André Gutiérrez, secretario técnico del Consejo Directivo de Indecopi, recordó que a inicios de este mes la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen que regula el otorgamiento de dietas y la realización de sesiones de los diferentes órganos resolutivos del Indecopi. Ahora están esperando que el pleno lo debata y apruebe. ¿Por qué esto es relevante?

Gutiérrez menciona que a inicios del 2023 se limitó a las salas y comisiones a sesionar solo cuatro veces al mes (lo que limitó las dietas), y con el proyecto en el Parlamento se podría elevar a 10.

“Hoy hay una tarea más ardua (para completar salas y comisiones) por la limitación de las dietas. Además, tenemos más carga y menos sesiones. Esto debe solucionar”, apuntó.

