La Sunat aún no ha aprobado la forma, plazo y condiciones para efectuar la declaración y el pago del impuesto, tanto para las empresas domiciliadas como no domiciliadas en el Perú.

Y para el caso de las casas de apuestas online no domiciliadas en Perú, aún hace falta normativa adicional a un nivel de rango de ley, subrayó Katarzyna Dunin Borkowski, directora de Tax and Legal de PwC Perú.

De ello es consciente el Gobierno, y es por eso que como parte del pedido de facultades legislativas solicitadas al Congreso, también ha incorporado medidas para implementar el cobro del impuesto a las empresas no domiciliadas en Perú.

Katarzyna Dunin Borkowski, en representación de una casa de apuestas no domiciliada en Perú, consultó a Sunat sobre la obligación de tributar. “Respondieron que están a la espera de la normativa con las facultades legislativas. Mientras tanto, aún no hay obligación de pago, pues no están listos los mecanismos”, refirió.

¿Qué normativa hace falta? En el pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo señala que se requiere modificar la ley N° 31557 para permitir la aplicación del impuesto a las empresas no domiciliadas en Perú.

Así, se requiere “establecer, para el caso de las personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país”, señala el pedido de facultades legislativas.

Asimismo, el Ejecutivo agrega que se necesitan algunas normas dirigidas a perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto y “regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior”.

Con las facultades tributarias el Ejecutivo también busca incorporar la aplicación a todo este sector del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

LEA TAMBIÉN: DoradoBet con luz verde para operar apuestas online en Perú por seis años

Por su parte el abogado tributarista Jorge Picón refirió que la forma en la que se construyen los ingresos de este sector dificulta la recaudación. “Está compuesto por las apuestas, menos el pago de premios. Eso supone que Sunat acceda a la contabilidad de una casa de apuestas que está domiciliada, por ejemplo, en Gran Caimán. No tienen jurisdicción”, sostuvo (Gestión 05.04.2024).

Agregó que también existe un alto margen de discrecionalidad sobre las cifras que presentan las empresas extranjeras. “¿Cómo separas los premios correspondientes a Perú de otro país? Son transnacionales. Seguro establecerán alguna presunción para la retención, como un margen del 10% de la apuesta, pero eso es variable en este mercado”, refirió.

El Dato. Según cifras del Mincetur, en Perú operan 115 casas de juegos y apuestas online, de las cuales 86 son extranjeras. Con el impuesto, esperan recaudar S/ 162 millones anuales.

