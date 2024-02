Según reiteraron durante la presentación del estudio “Análisis del Impacto Económico del Sector Hidrocarburos en la Economía Peruana”, en la que Gestión estuvo presente, Perupetro está dispuesto a adjudicar el lote petrolero directamente a Petroperu, ignorando a privados que le han manifestado su interés, lo que motivaría la convocatoria de una licitación internacional, como manda la ley.

Además, desde la SNMPE recordaron que Petroperú no tiene la capacidad de realizar nuevas inversiones por sus finanzas golpeadas. Ello pone en riesgo la sostenibilidad futura del Lote X, que representa el 70% de la producción petrolera del noroeste del Perú.

Propósito perdido

El Lote X es actualmente operado por la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC). De acuerdo a María Julia Aybar, presidenta del comité sectorial de Hidrocarburos de la SNMPE, tanto el actual operador, como tres empresas más han manifestado a Perupetro en los últimos meses, a través de varias cartas, su interés por continuar la explotación de este yacimiento.

Sin embargo, la agencia estatal no les dio ninguna respuesta a la fecha. Según explica Arturo Vásquez, director de investigación de Gerens y ex viceministro de Energía, ante el llamado de atención de las empresas, Perupetro debía convocar a una licitación internacional y no pretender asignar, vía negociación directa, el lote a Petroperú.

Por ese motivo, tanto él, como Aybar, consideran prudente que el Gobierno evalúe reestructurar Perupetro, de forma similar a la intervención anunciada que se pretende hacer con Petroperú, luego de la polémica generada por la posibilidad de darle un nuevo apoyo financiero.

“Creo que es necesario considerar su reorganización. Lamentablemente la forma en la que está orientando la promoción de la inversión petrolera, aparentemente por criterios políticos, no da resultados”, comenta a Gestión.

“Si queremos atraer la inversión, nos está faltando competitividad. Si un privado ve que países como Colombia o Brasil respetan sus leyes y hay libre competencia, pero no en Perú, no vendrán. Lo que está haciendo Perupetro es exactamente lo contrario (a generar condiciones)”, agrega Aybar a este diario.

De acuerdo al estudio que presentó la SNMPE, la inversión acumulada en el Lote X entre los años 1993 y 2022 asciende a US$ 1,431 millones. De acuerdo a Aybar, uno de los interesados privados llegó incluso a presentar incluso un compromiso de inversión a Perupetro ascendente a US$ 400 millones, pero no tuvo respuesta.

Por su lado, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, indica que esperar que ahora que las carteras de Economía, y Energía y Minas tienen nuevos líderes no desistan de reformar Petroperú.

“Me imagino que irán en el mismo sentido. Hace falta un buen gobierno corporativo. Un tema que se planteó antes fue que retornara a Fonafe, podría ser una buena práctica”, señala a Gestión.

Contra región

Como contó Gestión a inicios de mes, fuentes del sector minero comentaron que el Lote X está destinado a pasar a manos de Petroperú. Ello, indican desde la SNMPE, va en contra de lo que indica la Ley Orgánica de de Hidrocarburos, vigente desde 1993: la negociación directa con un postor es el camino solo si no hay más interesados.

Ello, explica Vásquez, va en contra también de la experiencia regional. De acuerdo al experto, países latinaomericanos recurren a la negociación directa como un último recurso para la adjudicación. Por ejemplo, México, luego de su reforma energética del 2013, implementó un esquema de licitaciones competitivas gestionadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para la adjudicación de contratos petroleros.

Argentina, por su parte, comentó el experto tiene una Ley de Hidrocarburos que promueve la libre competencia mediante licitaciones públicas para la exploración y explotación. La inversión se fomenta especialmente en áreas no convencionales, como la cuenca de Vaca Muerta.

Colombia, a través de la su Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), realiza licitaciones competitivas abiertas y cerradas (rondas), que puede incluir asignaciones directas con contraofertas de postores interesados. Por su lado, Brasil realiza licitaciones permanentes, entre otros mecanismos parecidos al de los países ya listados.

“Por eso la reforma de Petroperú no puede ir sin que Perupetro se fortalezca hacia su objetivo técnico: conseguir al mejor contratista a través un proceso competitivo para tener mayores ofertas. Eso es lo que hace el resto de países hoy”, afirma Vásquez.

Por su lado, Aybar recordó que la inversión en hidrocarburos es riesgosa, lo que no permitiría al Estado comprometerse, menos con Petroperú a la cabeza, dada su delicada condición económica, luego de que se conociera también que su valor patrimonial es negativo en más de US$ 2,000 millones.

“Ahí es donde entra el privado. Nosotros tenemos recursos naturales, ya sea petróleo o gas natural, este último el combustible para la transición energética, pero sin inversión no podremos encontrarlos y darles valor agregado”, refiere.

