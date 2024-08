En la observación enviada por el Gobierno al Congreso, se indica que se reducirían los ingresos al Estado por S/ 19 millones al año, subraya el documento firmado por el Premier Gustavo Adrianzén y la Presidenta de la República, Dina Boluarte.

El proyecto de ley ha retornado a la Comisión de Economía del Congreso, donde se evaluará si se insiste en la propuesta o si se acogen las observaciones.

Al respecto, Rebecca Antezana Díaz, presidenta de la Asociación de Peluquerías, señaló que según la información proporcionada por Sunat, la reducción sería menor a lo indicado por el Ejecutivo. “La reducción sería de alrededor de S/ 2.5 millones y no los S/ 19 millones que señala el Gobierno. Y esto se debe tomar como una inversión”, subrayó la ejecutiva.

Antezana Díaz sostuvo que de darse la rebaja del IGV, unas 28,000 empresas de peluquerías que actualmente están el RUS, pasarían al Régimen Mype Tributario o al Régimen Especial de Renta (RER), por lo que con esa tributación se compensaría los S/ 2.5 millones de efecto estimado .

Refiere que ese interés de las pequeñas empresas por salir del RUS se debe a que con ese régimen no pueden crecer, ya que al no poder emitir facturas, no pueden acceder a créditos. “Hay unas 28,000 empresas que quieren volver a tributar, pero el actual nivel del IGV es limitatorio”, apuntó.

Respecto a la crítica de por qué dar un trato diferenciado a esta actividad económica, la ejecutiva señaló que se busca una medida promotora, tal como se hizo con otros sectores, como la agroexportación.

“Ese sector creció pues tuvo la oportunidad de tener un régimen laboral y tributario diferente, donde el salario ahora está por encima del mínimo”, resaltó.

Asimismo, descartó que las grandes cadenas sean las más beneficiadas, sino que la medida ayudaría a las pequeñas empresas.

“Solicitamos la disminución del IGV para afrontar los costos para poder mantenernos en el mercado. La mayoría de los productos que usamos son importados, para que no pongan en riesgo la salud de los usuarios”, anotó.

