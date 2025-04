Solo entre 2023 y lo que va de este año, las APP ya han movilizado más de US$ 11,500 millones en proyectos. Si bien se estuvieron logrando avances, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, señaló que anteriormente hubo una mala experiencia al mezclar las APP con el Invierte.pe (enfocado en obra pública), al tener miradas distintas.

“Estamos haciendo reformas desde el ministerio, para que ya las APP tengan su propia dinámica y su propia formulación. Creo que vamos a ir a un ritmo mucho más acelerado. Con eso vamos a poder atender las brechas a la velocidad que se requiere en el país”, comentó.

El titular del MEF también señaló la necesidad de construir bases sólidas para que las nuevas concesiones sean más atractivas para el mercado financiero, con contratos mejor estructurados para tener proyectos más atractivos.

Agua y saneamiento, ¿cuáles son las grandes brechas?

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, subrayó que la brecha actual en agua y saneamiento supera los US$ 14 mil millones y podría alcanzar los US$ 20 mil millones si no se tomaran medidas.

“ Las inversiones con APP para el sector agua y saneamiento es tremendamente estratégico. Nosotros estimamos una inversión en los próximos cinco años de US$ 5,500 millones en APP ”, sostuvo.

Esto incluiría 21 proyectos nacionales por US$ 2,800 millones y 10 proyectos en Lima por US$ 2,600 millones.

El ministro Whittembury recordó que debido a las APP, Lima pasó de tratar solo el 15% de sus aguas residuales en 2012 al 85% actual. Y con los nuevos proyectos, se espera llegar a una cobertura del 95% en tratamiento y entre 98% y 99% en agua potable.

Además, planteó la necesidad de estandarizar contratos y procesos técnicos, así como aplicar mecanismos fast Track ante el crecimiento desordenado de las ciudades y la variabilidad climática.

Transporte y comunicaciones, ¿cuál es el enfoque en APP?

Para el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, uno de los mayores desafíos es la bancabilidad de los proyectos. Según explicó, muchos contratos de concesión presentan problemas de financiamiento por falta de claridad en temas como el acreedor permitido, interferencias técnicas o liberación de predios.

El ministro señaló que la mitad de los contratos ha requerido adendas en los primeros dos años. Por ello, se necesita “traer” al inicio de los procesos a los actores financieros, para reducir incertidumbres y lograr mejores tasas de interés.

“El tema de la bancabilidad del proyecto es fundamental, muchas veces con quien tratamos es con el concesionario. Normalmente no es el que financia el proyecto”, indicó.

Otra cosa que afecta en la bancabilidad de los proyectos, sostuvo, está relacionado con la liberación de predios e interferencias, que resulta un componente fundamental a la hora de levantar los recursos para financiar el proyecto.

Pérez Reyes también resaltó que los proyectos futuros ya superan los US$ 1,000 millones y tienen horizontes de madurez de hasta 40 años, como en el caso de los trenes que se vienen estructurando. En este escenario, dijo, es vital adaptar los contratos a posibles contingencias como fluctuaciones de precios globales o eventos externos como la guerra en Ucrania, que impactan directamente en los costos de las obras.

“No hay forma de tener un contrato a largo plazo sin mecanismos que adapten ese contrato a lo que pueda venir y eso al financiero le gana. Las reacciones son hay mucho riesgo o presto con más garantías o presto una tasa más alta y eso finalmente termina afectando en cualquier proyecto”, resaltó.

Infraestructura energética, ¿cuáles son los retos para las APP?

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, destacó que las APP son cruciales para enfrentar los desafíos del crecimiento energético del país. Montero subrayó que el ministerio trabaja activamente en iniciativas que van desde la masificación del gas natural en siete regiones, hasta el impulso de proyectos de electrificación rural.

Montero añadió que se están evaluando APP y esquemas como Obras por Impuestos para implementar líneas trifásicas que puedan alimentar motores industriales, cadenas de frío, entre otros.

Entre los temas prioritarios mencionó también la necesidad de avanzar con la exploración de nuevos campos gasíferos en el sur del país, especialmente en zonas como Madre de Dios y Cusco, donde se presume un gran potencial no explotado. La exploración, señaló, es fundamental para sustentar la masificación del gas a largo plazo.

El ministro abordó la necesidad de desarrollar una petroquímica nacional para la producción de urea, un insumo clave para la productividad agrícola y con los negocios agroexportadores.

“(...) Necesitamos una petroquímica. Tenemos el gas y eso nos permite desarrollar ese negocio”, dijo.

Sobre el sector petrolero, el titular del Minem reconoció que el país no ha logrado una estrategia de largo plazo efectiva. Como posibles próximos proyectos, mencionó que se tienen que explorar los campos petroleros del norte Y desarrollar oleoductos de nueva generación.

Otras oportunidades mencionadas fueron el Plan Nacional de Transmisión Eléctrica, especialmente en proyectos relacionados a fuentes renovables o hidrógeno verde.

En cuanto a minería, mencionó la promoción de la desalinización de agua marina para el uso industrial. Además, propuso el desarrollo de corredores mineros integrales, que no solo sirvan a la industria extractiva, sino también al agro, el comercio y el turismo.

Sin embargo, sostuvo que para liberar realmente el potencial del capital privado, se requiere avanzar en la desregulación del aparato estatal, pero acompañado de otras mejoras.

“Tenemos que desregularizar para que los inversionistas, las inversiones fluyan y se puedan desarrollar con éxito, con menores regulaciones, pero necesitamos mejores recursos humanos, más capacitados, más entrenados, más experimentados”, afirmó.

Chancay como nuevo eje industrial

César Quispe Luján, viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción (Produce), destacó la importancia de planificar y consolidar espacios industriales a propósito de lo que se está configurando en torno al megapuerto de Chancay.

En ese sentido, mencionó que el Ministerio de Vivienda ya contempla un mínimo de 7 mil hectáreas destinadas al desarrollo industrial en esa zona, articuladas con carreteras, trenes y otros proyectos clave.

Además, Quispe resaltó otros proyectos como el Parque Industrial de Ancón, con más de 700 hectáreas, que se impulsa como Proyecto Especial por Activos. Esto, luego del marco normativo que reconoce y fomenta el desarrollo de parques industriales privados.

Hasta la fecha, recordó, cuatro desarrolladores ya han sido incorporados al Sistema Nacional de Parques Industriales, con inversiones que superan los US$ 200 millones y cerca de mil hectáreas habilitadas.