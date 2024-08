En este contexto, Gestión conversó con Fernando Zavala, Chairman APEC CEO Summit 2024, para conocer lo que esperan los empresarios y si, tras un 2023 duro para el país, este año se presenta con un mejor semblante. Esta es su primera entrevista a medios bajo este cargo en APEC.

-¿Qué se espera del foro APEC 2024? ¿Cuál es la expectativa de los empresarios sobre esta edición?

Nos permite “relanzar” al Perú de cara al mundo. Vamos a tener la posibilidad de que vengan 21 economías, líderes, primeros ministros, presidentes, entre otros. Por ejemplo, para el CEO Summit, el lado de APEC que me corresponde, he tenido que viajar y he recibido ese entusiasmo por venir a la reunión.

Perú tiene mucho que decir y mostrar. Además, en este segundo semestre vamos a tener buenas noticias. Vamos a tener un nuevo puerto, el de Chancay, que espera tener US$ 3,000 millones de inversión (ya se ha ejecutado un monto de US$ 1,300 millones) y que empieza en noviembre; una nueva cara de entrada al Perú con el aeropuerto Jorge Chávez, con US$ 2,000 millones de inversión y que se inaugura en el segundo semestre; y vamos a tener el propio APEC.

-A nivel país, ¿hemos hecho la tarea para atraer inversiones? Porque tenemos a un Instituto Fraser diciendo que cada vez somos menos atractivos para la minería; algunas regiones del país son ahora menos competitivas, entre otros aspectos.

Lo que hemos tenido en el ambiente político en los últimos años, cambios de presidentes, de ministros, entre otros, obviamente mella el trabajo de largo plazo que se había trazado hace muchos años, en términos de crear mayor institucionalidad, de fortalecer nuestra promoción de inversiones. No va a ser fácil darle la vuelta, va a tomar varios años.

Pero, lo que digo es que este es el marco perfecto para retomar. Este año vamos a tener un crecimiento, aunque no perfecto, por encima del 2.5% (tras caer en el 2023). La economía se ha vuelto “a prender”: la minería está bien por los precios internacionales, la pesquería está mejorando, esperamos crecimiento de la agroindustria y el turismo se recupera.

Además, creo que hay un esfuerzo desde el sector privado muy fuerte de decir: “Tenemos que retomar esta senda de inversiones”.

-APEC es un gran marco para anunciar temas, confiar, retomar flujo de inversiones. Pero, en línea con lo anterior, ¿se están tomando las acciones necesarias para recuperar la senda de crecimiento?

Todos estamos de acuerdo que no tenemos el crecimiento que quisiéramos. Hubo caída en el 2023 y este año es un crecimiento mediocre. Aún así creo que, desde el lado privado, hay una voluntad muy fuerte de decir: “Tenemos que invertir más”.

-¿Terminó la cautela?

Definitivamente hay cautela (para invertir), pero veo signos positivos que nos permiten decir que las oportunidades siguen estando ahí . Hoy tenemos algún tipo de estabilidad. Creo que sí hay perspectivas positivas para el Perú, pero hay mucho trabajo por hacer.

Creo que quizá los peruanos nos tenemos que creer un poco más que las cosas pueden cambiar y que depende de nosotros, porque de afuera nos miran mejor.

-¿El sector empresarial local peca de pesimista y conservador?

Depende. En el grupo donde trabajo, nosotros miramos esto como “una maratón” , y la verdad hay que seguir invirtiendo, apostando. El Perú tiene grandes posibilidades de seguir creciendo y apostamos por eso, no hemos disminuido en nada nuestras inversiones.

-Un tema clave para atraer inversiones y ser competitivo es tener las reglas de juego claras y la estabilidad jurídica. ¿Cómo ve este aspecto?

Hemos tenido retrocesos en los últimos años, en la parte institucional, muchos cambios de ministros, de políticas, etcétera, que afectan el día a día. Pero, eso no tiene que quitarnos la mirada del largo plazo, de decir que el Perú tiene el potencial para seguir creciendo, podemos atraer inversiones, tenemos sectores que son clave.

-¿Quién no está cumpliendo su rol? Por ejemplo, por un lado, se tiene el anuncio del proyecto Tía María, pero por otro tienes a Minera Poderosa pidiendo que el Estado haga algo con la minería ilegal que está matando a sus trabajadores.

Al Estado le falta mucho en seguridad, en agilidad de trámites. Totalmente. Hay que ir mejorando, ojalá se tomen las medidas. Como sector empresarial, decimos que se demoran demasiado, sí, pero mirando al Perú para el largo plazo, hay grandes oportunidades.

-Aquello que en algún momento nos convertía en un país atractivo, era el aspecto fiscal. Ahora, es un tema que parece preocupar, no solo al Consejo Fiscal, sino a entidades como Moody’s. En el marco de buscar que haya más inversiones, ¿cree que esto hace ruido a los inversionistas?

La parte macro del Perú ha sido un factor muy importante para atraer inversiones. Que haya incumplimiento en uno o dos años, preocupa. Sin embargo, hay que ver la trayectoria, no son déficit descontrolados. Pero, hay que pedir urgencia para que se mejore.

¿Hay que arreglarlo? Sí. ¿Es preocupante? Seguramente. Pero, no olvidemos la trayectoria de mediano y largo plazo.

Por otro lado, tenemos todo el aspecto de la estabilidad de la política monetaria.

“Se le ha cursado invitación a Javier Milei, presidente de Argentina, para que venga. Ojalá, ese es un tema que depende más de Cancillería”.

Fernando Zavala, Chairman APEC CEO Summit 2024

-Habla del mediano y largo plazo, de las potencialidades y de motores que, ojalá, se echaran a andar. Pero, ¿se puede hablar de todo ello cuando no se sabe qué va a ocurrir en el 2026?

Son procesos electorales, nadie tiene “la varita mágica”. En países como los de Latinoamérica, lamentablemente tenemos fluctuaciones. Pero hay que ir positivos, esperemos que el peruano haya aprendido y que vamos a votar mejor en el 2026 . Lo bueno es que hemos tenido siempre, en el marco institucional, la posibilidad de arreglar los problemas que se han ido generando y esperemos que hacia el futuro haya autoridades que nos ayuden a atraer inversiones con más rapidez y fuerza.

-En el marco del foro APEC vienen una gran cantidad de líderes, va a haber mucha discusión sobre el comercio internacional a futuro. Pero, es imposible no ver cómo están nuestras instituciones. Muchas de las mejoras dependen de ellas. ¿Cómo ve a las instituciones, al Congreso, al Poder Ejecutivo?

No quiero entrar a detallar lo que pienso de uno o de otro. Pero sí podría decir que yo lo mediría como oportunidad. Vienen 21 economías, se han dado 200 reuniones a lo largo del año para establecer políticas, estamos en un grupo de economías que están más desarrolladas que nosotros en la mayoría de los casos. Estamos aprendiendo, los funcionarios públicos, el sector privado, participan para aprender de las mejores políticas públicas. Termina siendo una oportunidad de aprender.

-¿Lo estamos haciendo?

¿El aprendizaje? Lo estamos haciendo. Hay que poner más rapidez en términos de la implementación. Hemos pasado momentos difíciles, hay que ver esto como una oportunidad. No va a cambiar de la noche a la mañana, nos va a tomar esfuerzo y mucho, pero tenemos todas las condiciones para volver a retomar esas sendas de crecimiento e institucionalidad que tuvimos.

-¿Estamos haciendo la tarea para acompañar a una infraestructura como la del puerto de Chancay? ¿Hemos buscado más mercados? ¿Hemos encontrado nuevos motores de producción de cara al exterior?

Se ha venido haciendo. Pero, no con el impulso que teníamos en los últimos años. Creo que volver a tener esa mirada del mundo sobre Perú por APEC también es una llamada de atención a todos los actores sobre ¿qué más tenemos que hacer para aprovechar que tenemos 10 tratados de libre comercio (TLC) con países de APEC y muchos otros con más economías? ¿Qué podemos hacer para seguir aprovechando?

-¿Cree que aún somos “la estrella de la región” o ese rótulo ya lo perdimos hace tiempo?

Todo es relativo. Creo que hoy día no hemos seguido por la senda de crecimiento que se estableció hace unos años, pero hay que retomar. Tenemos las bases para hacerlo.

Es lamentable que muchos de los países vecinos han pasado cosas similares. México y Brasil son países aparte, tienen otras dinámicas. Pero, en general, es una región que no ha dado la talla como quisiéramos, entonces, es una llamada de atención a Perú para ser pensar en cómo volvemos a ser conocidos como la “estrella de la región”. Todo está ahí, está listo para poder hacerlo, APEC nos permite tener esas vitrinas.

-APEC llega después de las elecciones en Estados Unidos. ¿Crees que eso marque mucho el futuro próximo, no solo del Perú, sino en general del comercio internacional?

Tiene implicancias para la región. Cualquier decisión en Estados Unidos tiene implicancias. Nosotros sí tenemos ciertas fortalezas en términos de la relación que tenemos con Estados Unidos, 15 años del TLC. He visto algunas cifras de impacto y valió la pena todos los esfuerzos.

“Me siento hoy bien representado en términos de lo que está haciendo la Cancillería sobre la situación de Venezuela”.

Fernando Zavala, Chairman APEC CEO Summit 2024.

Puerto de Chancay es señal para otros inversionistas

Las inversiones chinas en Perú empiezan a brillar cada vez más. Basta ver el puerto de Chancay, una inversión privada del país asiático. Sin embargo, esto también ha traído algo de preocupación a Estados Unidos.

Frente a ello, Fernando Zavala, Chairman APEC CEO Summit 2024, recordó que el Perú tiene apertura total. “No hay ninguna ley que diga que hay un direccionamiento a que vengan inversiones solo del Asia, solo de Estados Unidos o solo de Europa. Damos oportunidad a todos. Al final del día, los países también deben decir si tienen interés en participar o no”, comentó en entrevista con Gestión.

Agregó que lo importante para el Perú es que puede “sentirse tranquilo pues somos un país que tiene apertura de comercio con todos”.

Ante la consulta sobre si nos debería preocupar no tener más inversionistas de Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, por citar algunos ejemplos, señaló que le “encantaría que exista mayores inversiones y más diversificadas”.

“Tenemos Tía María, que son mexicanos; el aeropuerto, que son alemanes; el puerto de Chancay, que son chinos. Me siento contento con esa diversidad. Aún así, ojalá se dé más diversificación. Nuestras exportaciones están diversificadas, en términos de sectores y países, en inversiones debería ser similar. Pero, nuevamente, no hay un direccionamiento, que creo que es súper positivo, estamos abiertos a recibir las inversiones”, apuntó.

A su consideración, que hoy haya inversión china en el puerto de Chancay también hace que otros inversionistas se pregunten: “¿por qué ellos lo pensaron y nosotros no?”.

Los panelistas que llegarán al Perú. Fernando Zavala destacó a los confirmados hasta ahora para el evento del APEC CEO Summit 2024. En la lista están: Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, el banco más grande del mundo por capitalización de mercado; Mohamed Kande, Global Chairman de PwC que recientemente asumió el puesto y visita Perú en uno de sus primeros compromisos internacionales; Richard Adkerson, Chairman de Freeport-McMoRan, una de las mineras más grandes del mundo y principales inversionistas en Cerro Verde; Michel Doukeris, CEO de Anheuser-Busch InBev, una de las empresas de bebidas más importante y matriz de Backus; y Kristalina Georgieva, Managing Director del Fondo Monetario Internacional.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

SOBRE EL AUTOR Omar Mariluz Laguna Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.