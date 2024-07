-Tras la recesión del 2023, ¿cómo evalúa la primera mitad de este año?

Este año se presenta algo mejor. La actividad económica muestra signos de recuperación. Prueba de ello ha sido el crecimiento de abril (5.3%) y mayo (5.0%). Si bien es positivo, tampoco es para “hacer una fiesta”. Básicamente, esta recuperación se debe al esfuerzo de todos.

-¿Cuál es la expectativa para el año?

La proyección del crecimiento que tienen los diferentes analistas se ha ajustado al alza, incluso la misma proyección de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Ya tienes un rango de crecimiento entre 2.8% y 3%. Esto es positivo, pero insuficiente. Lo que se tiene que trabajar es en la generación de proyectos de inversión. Si no lo hacemos, no se va a poder mantener este crecimiento. El Gobierno tiene que impulsar el desarrollo de todos estos proyectos de inversión, mejorar competitividad, crear más puertos formales. Hay muchas obras que se tienen que seguir impulsando.

-¿Cuál son esas obras?

Por ejemplo, necesitamos impulsar más rápido la Línea 2 del Metro, además, tenemos US$ 30 mil millones de proyectos mineros detenidos. La única vía es que haya más inversión privada. Acordémonos que esta cayó 7.3% en el 2023. Este año ha subido, hay una reactivación en ese sentido. Pero, se tiene que trabajar porque si bien se está dando este clima de cierto optimismo, a mí lo que me preocupa –de cara al futuro– es el crecimiento potencial de la economía.

-¿Diría que hay confianza para invertir en medio de este Gobierno y con la campaña electoral casi sobre el Perú?

Se tiene que trabajar en incrementar la productividad y fortalecer el capital humano: trabajar en salud y educación, factores importantes para un crecimiento sostenido. Pero, como marco general, no vamos a poder hacer nada y todo el esfuerzo va a ser inútil si no garantizamos seguridad. Se tiene que combatir fuertemente contra el crimen organizado. Esto es lo único que va a permitir que se siga invirtiendo.

Además, el Gobierno está haciendo un esfuerzo por recuperar la confianza que se perdió durante el Gobierno de Pedro Castillo. Prueba de ello es la reactivación de las Mesas Ejecutivas.

-Hay varios cuestionamientos sobre que no hay un plan concreto para combatir la inseguridad.

El tema de seguridad es vital, es clave. Todo esfuerzo que podamos hacer resultará inútil si no logramos controlar la delincuencia. Afecta a la ciudadanía en general; y en el caso de las empresas, también. Si no se trabaja atendiendo este tema, simplemente no se va a generar más puestos de trabajo, se retienen inversiones, porque el clima de inseguridad te complica.

-¿Este Gobierno tiene espacio para reformas estructurales?

Si tienes como marco los problemas estructurales como alta informalidad, baja productividad, escasa diversificación económica, lento avance en la reducción de pobreza y desigualdad. ¿Qué tienes que hacer? El foco es dar servicios públicos de calidad y mejorar el entorno para los negocios.

Para hacer las reformas pendientes, que es lo único que te permitiría un crecimiento sostenido a largo plazo, se necesita concertación y más tiempo. Con un Congreso tan fragmentado y como ha venido trabajando va a ser difícil. Pero puedes sentar algunas bases, por ejemplo, con la modernización del Estado.

-¿Se puede hacer algo contra la informalidad?

Justamente, otro tema que se puede ir trabajando es dar ciertos pasos para reducir informalidad. Aunque no se hará una gran reforma tributaria y laboral, creo que se puede tomar ciertas medidas. A esto se pueden sumar ciertas medidas para mejorar el tema de salud y educación.

-¿Qué espera del discurso de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias?

A mí me gustaría que empiece diciendo que va a tomar todas las medidas para poner al Estado al servicio de la población, enfocándose en seguridad, lucha contra la corrupción y reactivación económica.

También hay temas puntuales que nos gustaría que se mencionen. Por ejemplo, que se dé el marco legal para la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) privadas. Cada vez hay una mayor conciencia de que este mecanismo funciona en otras partes del mundo y generaría compromisos de inversión y empleo.

El Congreso tiene un proyecto que está por discutirse en el pleno y el Poder Ejecutivo también ya dio señales de que estaría de acuerdo. Sobre todo, si ya vamos a tener el puerto Chancay, esto es propicio para tener una ZEE. Puedes atraer empresas extranjeras ancla y te permite “jalar” a empresas locales y dinamizar a diferentes sectores.

-Parte de las propuestas del Gobierno es que las ZEE paguen Impuesto a la Renta (IR), una tasa de entre 15% y 20%. ¿Debería irse tras esta medida?

Nosotros insistimos en que debería ser 0% en un inicio. Puedes hacer algo gradual, pero ahora se trata de competir.

-El puerto de Chancay ha sido una de las obras que más expectativas ha generado en los últimos meses. ¿Cómo lo ven desde su sector?

El puerto de Chancay definitivamente es una inversión muy positiva para el país. Es una inversión netamente del sector privado y que va a poner más competitivo al Perú por la reducción de tiempos de transporte hacia el Asia y permitirá canalizar carga de otros países de la región. Pero, el puerto por sí mismo no es que ya sea la “varita mágica”, se tiene que dar otra serie de condiciones. (El Estado) tiene que terminar todo el acceso al puerto, estas vías necesarias; tienes que ver el tema de seguridad.

Aunque hay otros elementos que se van a tener que ir trabajando para que se vayan dando las condiciones, lo más urgente son las vías, carreteras, y proveer la seguridad necesaria. Al aumentar el flujo, la delincuencia se va a trasladar, hay que evitar –además– que se vuelva un punto más de salida de droga. Hay que tomar previsiones.

Foto: ANIN.

LEA TAMBIÉN: Utilidades de empresas líderes crecen luego de 3 trimestres en declive

-¿El ruido político sigue afectando?

Sin duda el ruido político siempre afecta. Pero también es cierto que nuestro país a lo largo de su historia ha tenido infinidad de crisis y hemos salido igual adelante. Somos bien resilientes.

Aún así, es importante, ya que vamos a entrar el próximo año en una etapa electoral, es que estos intereses políticos y electorales no socaven la institucionalidad, no haya tentaciones populistas. Es un llamado para que piensen en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones.

-¿Hay estabilidad jurídica?

La estabilidad jurídica es clave, la predictibilidad jurídica. Para las inversiones necesitas estabilidad política, económica, social y jurídica. No te pueden ir cambiando las reglas del juego. Ha habido algunas (malas) señales, como lo que pasó con el puerto de Chancay, pero felizmente se corrigió. O, por ejemplo, el cambio de reglas cuando en el 2020 se eliminó la Ley de Promoción Agraria, sería importante una nueva ley agraria. Esas señales no ayudan.

-¿Cómo evalúa el accionar del MEF hasta ahora?

Lo importante no solo para el MEF, sino para todos, es que sean eficientes y que den buenas señales. En el caso del MEF, como gremio, nos preocupa el tema del déficit fiscal (Ver página 14). El año pasado no se cumplió y este año tampoco se iba a cumplir, pero se acaba de cambiar los “techos” y la trayectoria hacia la consolidación. Eso genera la percepción de que no están siendo lo suficientemente disciplinados para llegar a la meta. Lo pudiste cambiar este año, pero no los demás, le dejas la tarea al siguiente Gobierno.

“Sin condiciones, no es oportuno”

Cuestiona. Para Roberto de la Tore, cualquier decisión sobre la remuneración mínima vital (RMV) debe pasar por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). “Además, la RMV está ligada a la productividad. Si no aumentas la productividad laboral, técnicamente no puedes incrementar la remuneración mínima (...)”, apuntó De la Tore. Agregó que: “Si no hay una economía sólida y un aumento de productividad, si no hay las condiciones, no es oportuno (un incremento)”.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.