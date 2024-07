¿Humo blanco? Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), anunció que se retiró el hábeas corpus que presentó contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ositrán, ATU y las empresas Metro de Lima Línea 2 y Consorcio EPC a fin de detener las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

La medida legal la adoptó la semana pasada por “cerrar las vías metropolitanas” sin contar la autorización municipal.

López Aliaga realizó el anuncio tras reunirse con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, encuentro que se frustró la semana pasada pese a que fue anunciado por el titular del MTC.

“Lo que puedo adelantar es que vamos a levantar la medida judicial, que es el hábeas corpus y también vamos a sacar un comunicado”, señaló esta noche el burgomaestre.

López Aliaga indicó que si bien la otra parte tiene la obligación de entregar la obra en 13 meses no quiere firmar nada para refrendarlo, tras subrayar que cualquier retraso en el tiempo de entrega es de absoluta responsabilidad del MTC. “Esto lo voy a explicar en un comunicado”, acotó. “El hábeas corpus Iba a ser más problemático porque el juez podría paralizar la obra y cuando (un proceso ) entra al Poder Judicial nunca sale2, anotó.

LEA TAMBIÉN: MTC pide a MML retirar carteles que impiden visualizar plan de desvío por Estación Central

Añadió que el concesionario insiste en que se tiene un marco legal que le permite trabajar sin que la municipalidad tenga que darle los permisos. “Hemos retirado el hábeas corpus para que puedan avanzarla. Ellos ya tomaron posesión de hecho hace varios días”, indicó a la prensa.

No obstante, cuestionó que pese a ello aún no han iniciado las obras. “Como concesionario estaría trabajando a tres turnos sacando toda la tierra, pero no hay obra, no avanzan nada”, indicó.

La denuncia penal persiste

En torno a la denuncia penal planteada por la Procuraduría de la MML indicó que esta sigue en pie. “El procurador ha hecho las denuncias penales correspondientes porque sí hubo una usurpación agravada. Lo que ha determinado la Procuraduría Municipal no depende del alcalde”, explicó.

Como se recuerda el 1° Juzgado Constitucional de Lima por Resolución N.° 1, del 9 de julio de 2024, admitió a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por la MML en contra del MTC, Ositrán, ATU y de las empresas Metro de Lima Línea 2 y Consorcio EPC, que se presentó “por la inconstitucional restricción a la libertad de tránsito que impusieron este 7 de julio en la intersección de las vías óvalo Grau con AV. 9 de diciembre (ex Paseo Colón), al colocar vehículos y maquinaria pesada que impiden el libre tránsito”.

De esta manera, en su momento argumentó la MML , “se da inicio con la demanda penal por cerrar las vías metropolitanas, sin contar con autorización municipal, según Ordenanza 1680, este proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales es promovido por Diego Carlo Tapia Mazzotti, en su calidad de procurador público municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

La MML aludió que la concesionaria está incumpliendo la Ordenanza 1680. “El 17 de junio, la MML acordó en acta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contar con una garantía por escrito para que los trabajos de la estación 13 de la Línea 2 del Metro de Lima se culminen en 13 meses, lo cual se incumplió”, apuntó la municipalidad.

Según el municipio, estas decisiones son acordes a sus competencias. A pesar de la medida, aseguraron que seguirán “apoyando el Sistema de Transporte Masivo que respete las normativas y a los limeños”.

La decisión de tomar medidas legales contra la concesionaria se dio luego de que la empresa decidiera cerrar la Av. Paseo Colón, en el centro de la ciudad, para dar inicio a las obras de construcción de esta estación.





