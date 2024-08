Así se puede concluir de información de diversas fuentes consultadas por Gestión. Estas señalan que, si bien en breve esa empresa definiría los precios que aplicará, aún hay aspectos por determinar entre los entes públicos involucrados para establecer si es que corresponde aplicar una regulación, de manera que la operación en Chancay no reste competitividad al Callao.

Posición de Ositrán

Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), informó la última semana a este diario que, hasta ese momento, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) no había dado opinión respecto a la solicitud que le planteó regulador para determinar si habrá competencia entre ambos puertos mencionados.

La funcionaria remarcó que, de la respuesta que brinde el Indecopi respecto a si se genera o no tal competencia, dependerá la intervención de Ositrán (para iniciar un proceso de fijación de tarifas por los servicios del puerto de Chancay).

Además, reveló que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le ha solicitado a Ositrán información para generar un estudio que lo realizaría dicha autoridad portuaria, para establecer si existe la referida competencia. Sin embargo, el organismo que preside ha decidido no participar en este documento.

No quiere ser juez y parte

“No queremos entrar en ese procedimiento, dado que, de la respuesta que Indecopi brinde sobre si hay competencia o no, va a depender la intervención de Ositrán. Como de alguna manera estamos siendo cuestionados por Cosco Shipping Ports, no queremos ser juez y parte, y no ser nosotros los que hagamos el estudio”, explicó a Gestión.

Meses atrás, surgió una discusión porque la APN le dio años atrás luz verde a la exclusividad de servicios esenciales a Cosco Shipping Ports, pero este año señaló que fue un “error administrativo” porque no tenía facultad legal para otorgarle dicha exclusividad.

Eso motivó a que el Congreso de la República dictara una ley -planteada por el Poder Ejecutivo- que zanjó la disputa, reconociéndole que poseía tal exclusividad y llevó, además, a que la APN desistiera de seguir llevando este caso ante el Poder Judicial, al cual había acudido inicialmente.

No obstante, Ositrán mantuvo su requerimiento de que Indecopi realice un estudio que establezca si es que Chancay le generaría competencia a los operadores del puerto del Callao (AMP Terminals en el Muelle Norte, y a DPW en el Muelle Sur) para proceder a regular los servicios del primero.

¿Qué dice Indecopi?

Consultado sobre el tema, Indecopi, a través de su Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, informó a Gestión que, en efecto, ha recibido la solicitud antes mencionada por parte de Ositrán.

Pero, añade que -en reunión que sostuvo con ese organismo- Indecopi ha requerido que le brinde información sobre las características y condiciones de los mercados involucrados, para poder pronunciarse sobre esta materia.

Detalló que su solicitud de tal información se sustenta en el artículo N° 59 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, que precisa que cuando no existan condiciones de competencia por la utilización de bienes portuarios de uso público, y Ositrán o la APN quieran establecer un régimen tarifario, es Indecopi la entidad encargada de determinar si, efectivamente, existen o no condiciones de competencia en la prestación del servicio.

Añadió que, una vez que Ositrán le presente la información solicitada por Indecopi, conforme a lo previsto en el artículo 59 del reglamento antes mencionado, esta última institución tendrá un plazo de 70 días hábiles para pronunciarse.

“En esta etapa aún no se cuenta con información suficiente que permita anticipar un pronunciamiento sobre las condiciones de competencia de los servicios que se prestarán en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y aquellos ofrecidos en otros puertos”, citó Indecopi.

De otro lado, Gestión supo por fuentes del Poder Ejecutivo que, si bien la presidenta de Ositrán indicó que la APN le planteó realizar un estudio sobre la competencia entre Callao y Chancay, en realidad la referida autoridad portuaria aún está evaluando si llevará o no a cabo tal estudio.

Empresa fijaría precios en este mes

Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), afirmó conocer que Cosco Shipping daría a conocer la relación de precios que aplicará a sus servicios en el puerto de Chancay, en los próximos 15 a 20 días.

Ya en mayo pasado directivos de la empresa habían adelantado a Gestión que esta publicaría su tarifario (definido por la compañía) en el segundo semestre de este año.

Según Ego-Aguirre, si se llega a establecer una regulación para determinar tarifas de los servicios del puerto de Chancay, se afectaría su competitividad, pues se trata de un puerto netamente privado, que no obedece a una concesión, sino que se rige por la oferta y demanda.

Más aún, el especialista planteó que, en general, debería retirarse toda la regulación (de tarifas de puertos concesionados) de forma que haya libre competencia entre los operadores portuarios y, que esa competencia, redunde (en mejores precios) a favor de los usuarios.

“Lo que pretende Chancay es ser un puerto no solo moderno, sino con tecnología de punta y con muy buenas tarifas. ¿Qué pretende (Ositrán), regular para que las tarifas tiendan a subir?”, planteó.

A su turno, Rafael del Campo, presidente de Conudfi (consejo que agrupa a varios gremios de empresarios dueños de la carga) indicó que se debe esperar a los resultados que arroje la investigación de Indecopi para determinar si existirá competencia entre el Callao y Chancay, y si es necesario una regulación.

Mejores fletes

Sin embargo, Del Campo, también experto en logística internacional, refirió que, a título personal, cree que, mientras menor regulación exista, el mercado se va a manejar mucho mejor.

LEA TAMBIÉN: Anuncian creación de Zona Económica Especial entre los puertos del Callao y Chancay

Consideró que Chancay, al especializarse en el tráfico hacia China, va a aplicar mejores fletes marítimos y, por ende, mejores costos en la atención a las naves (en ese puerto) así como mejores costos logísticos y en infraestructura y acceso.

“Ellos mismos (Cosco Shipping) van a tener que regular sus propios costos internos. Creo que es innecesario más regulación”, anotó.

Además, pidió recordar que Chancay (al proyectarse como puerto hub regional) busca atraer no solo la carga peruana, sino la de otros países y que, por ello, no se podría esperar que aplique tarifas más altas. Además, remarcó, ya ha invertido US$1,500 millones en su primera etapa y planea invertir lo mismo en su segunda fase.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.