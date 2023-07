Durante el 2022 las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico al sumar US$ 63.2 millones, sin embargo fue menor al esperado por factores internos, por lo que se perdieron US$ 5,400 millones, señaló este martes el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez.

“Según nuestro Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, en el 2022 tuvimos que haber exportado US$ 68,600 millones, pero exportamos US$ 63,200 millones. ¿Por qué se perdieron US$ 5,400 millones? Por la ineficacia del Gobierno, los actos de corrupción y las protestas. Todo ello hicieron que esto (las exportaciones) caigan”, sostuvo el ejecutivo durante el conversatorio ‘Exportando sueños’, realizado en la región Ucayali.

En el escenario 2023, indicó, se pronostica que las exportaciones peruanas crezcan entre 2%, alcanzando los US$ 64,500 millones, y 5%, al sumar US$ 66,400 millones.

De igual manera, se espera que los efectos de los fenómenos climatológicos así como la caída de los varios pedidos a nivel mundial se pueda revertir a fines de años.

En otro momento, dijo que proteger la institucionalidad así como mantener el modelo económico y un marco jurídico estable que alienten las inversiones e impulse la descentralización y la prosperidad de la población, debe ser una prioridad si se quiere llegar a ser un país desarrollado. “La institucionalidad no se mantiene en el tiempo si se cambian autoridades a cada rato”, dijo.

Dejar de ser solo un potencial

Pérez también resaltó la importancia de un trabajo conjunto a fin de seguir descentralizando el país y en el caso de Ucayali, dijo que la región aún mantiene su potencial en lo que respecta a productos con valor agregado, no solo referidos al aceite de palma o los maderables, sino a otros a base al café y cacao.

En esa línea, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, destacó el gran potencial turístico y exportador que posee Ucayali, sin embargo, mostró su preocupación respecto a que permanezca solo como potencial y no pueda concretarse.

“Me preocupa un poco Ucayali, porque por un lado deberían sentirse orgullosos, pero siempre se habla de Ucayali como potencial, pero esa palabra termina molestando cuando pasa el tiempo y seguimos hablando de potencial. Hay regiones del país que pasaron de ‘potencial’ a una realidad absoluta de crecimiento exportador, eso no ha pasado con Ucayali, teniendo muchos recursos, no solo el aceite de palma o la madera, sino, el cacao, que además de polvo o pasta, debería optarse por chocolate”, dijo el ministro.

Ya culminaron las obras del malecón del Lago Yarinacocha, el cual un presupuesto de S/ 144 millones, destacó el Mincetur. La obra cuenta con un malecón, muelle turístico y muelle artesanal para carga y descarga de productos, edificio de mirador para servicios al turista (cafetería, auditorio y sala de interpretación), edificio de capitanía de puerto y 6 plataformas para el acondicionamiento y funcionamiento de 18 restaurantes.

En lo que va del año la región Ucayali exportó US$ 40 millones, siendo los principales productos aceite de palma en bruto, maderas tropicales, cacao en grano, madera perfilada, madera moldurada y otros. Los despachos llegaron a 23 países, entre los cuales resaltan México, Colombia, Francia, China, República Dominicana y Malasia.

