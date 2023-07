-¿Cómo les fue a los instrumentos de inversión en la primera mitad del año?

Este es un año de recuperación en las carteras de inversión, a diferencia del año pasado que, como se conoce, hubo retrocesos. Habían caído los mercados de acciones y bonos por la inflación que superó el 8% en los Estados Unidos. Esto hizo que las inversiones en el mundo se vean afectadas. Sin embargo, este año se están dando condiciones mejores.

-¿A qué alternativa le fue mejor?

La bolsa de Estados Unidos ha tenido una buena recuperación, muestra ganancias de 15% este primer semestre. Eso ha sorprendido porque se suponía que este año los bonos iban a tener muy buena rentabilidad. Si bien estos papeles muestran una mejora, aún no es un rebote, es un avance considerando que cayeron el año pasado. Los bonos caminan bien, pero la bolsa estadounidense es la líder en retorno.

-Las familias de alto patrimonio, ¿armaron sus portafolios esperando mejor rendimiento en bonos?

Diría que sí. Lo que estuvo haciendo a fines del año pasado la banca privada y los Family Offices, que atienden al segmento de alto patrimonio, era ponerle un poco más de peso a la renta fija. Esto porque esperaban que la inflación baje y se recorten las tasas de interés. Solo bastaba que las tasas se reduzcan para que los bonos de Estados Unidos, emergentes, peruanos o europeos reboten. Pero no fue así.

-La inflación sigue elevada.

Sí, lo que pasó es que las tasas de interés no han bajado, la inflación en Estados Unidos se quedó en niveles de 4.5%, lo cual es una mejora, pero no implica una caída continua. Entonces para los bonos no se vio el escenario esperado, aunque para en las empresas, las utilidades fueron mejores de lo previsto, lo que impulsó las acciones, sobre todo, tecnológicas. Ello ‘jaló' las bolsas.

-¿Ahora es momento de recomponer esas carteras?

Lo que veo ahora es que están tomando una posición más neutral, asumiendo que los bonos se van a demorar un poco más en recuperarse porque las tasas de interés seguirán altas un tiempo más largo. Por otro lado, que la economía estadounidense sigue estando muy bien a pesar de la subida de tasas, entonces que vale la pena mantener un poco de acciones.

-¿La riqueza de las familias peruanas creció en el último año?

Diría que no. Están en vías de recuperación porque el año pasado los mercados tuvieron una corrección a la baja relevante.

-¿Aumentaría hacia el cierre de 2023?

Este año se espera que rebote, pero creo que sería más una recuperación de la caída vista en 2022. Las familias de alto patrimonio y sus negocios están en un mejor nivel que hace un año pero todavía la economía no muestra un gran dinamismo, no se ve mucha venta de empresas ni se estima que incremente el capital para hacer nuevas inversiones.

-Entonces, ¿este año solo sería de recuperación para el segmento de alto patrimonio?

Sí, estamos en una etapa de recuperación de la riqueza y del número de familias de alto patrimonio. Este año es de recuperación más que de crecimiento.

-¿Las familias siguen priorizando inversiones fuera del país?

Antes invertían en la bolsa limeña, compraban pólizas de seguros locales, pero hace unos años con un escenario político diferente, comenzaron a priorizar alternativas en el extranjero por considerarlas mejores opciones en ese entonces. Pero la banca privada se ha preparado para atender a esta demanda de diversificación de riesgo.

-¿Qué activos extranjeros están incluyendo en sus carteras?

La inversión en Real Estate (EE.UU.) suele brindarles seguridad, pero el año pasado fue malo para los bienes raíces y este año lo sigue siendo. Además, en este segmento se involucra financiamiento, sea para la hipoteca o la construcción de la propiedad, lo cual está haciendo que la rentabilidad sea menor pues el costo de la deuda es elevado. Los inversionistas siguen incluyéndolo en su portafolio pero son cautelosos con sus apuestas.

-¿Están encontrando opciones atractivas a nivel local?

Si bien la gente decidió no concentrar sus inversiones en Perú anteriormente, ahora ya vemos demanda por bonos locales en dólares, eso hace que la plata poco a poco vaya regresando a invertirse en el país.

-¿Solo están retomando inversión en bonos locales?

También ven inmuebles, pero lo único que todavía sigue caminando bien en el Perú son las inversiones en el segmento de vivienda social. Aquí hay movimiento, crecimiento, muchos proyectos, sobre todo, porque hay escasez de vivienda en el país. No están haciendo nuevas inversiones o a gran escala, sin embargo, sostienen su participación en este sector inmobiliario.

-En resumen, ¿hacia dónde dirigen sus inversiones hoy?

Como alternativas que están funcionando este año, están invirtiendo en bolsa de Estados Unidos, vivienda social peruana y bonos locales en dólares.

-¿Qué esperar en la segunda mitad del año?

Tomando en cuenta que faltan seis meses, se podría conseguir una buena rentabilidad pues la bolsa de Estados Unidos ha subido y los bonos aún tienen oportunidad para un rebote importante. Pese a ello, veo difícil que se concrete lo esperado de que la renta fija supere a la renta variable.

-¿Qué rendimiento podría obtener un portafolio este año?

La renta fija podría retornar entre 5% o 6% al cierre de año y la bolsa de Nueva York, siendo conservador, ganaría un 10%, lo que contagiaría a otras plazas. Entonces, una cartera diversificada podría ofrecer entre 5% y 8% de rendimiento este 2023.

